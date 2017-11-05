Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, otomotiv sektörü ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre 19'luk artışla 2,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Böylece, mart ayındaki 2,7 milyar dolarlık ihracatın ardından aylık bazda sektör tarihinin en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaşıldı. Ekim itibarıyla Türkiye ihracatından yüzde 19,5 pay alan otomotiv endüstrisinin 10 aylık ihracatı da yüzde 21 artışla 23,4 milyar dolara çıktı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen OİB Başkanı Orhan Sabuncu, en büyük pazar olan AB ülkelerine ihracatın yüzde 15 arttığını belirterek, "Ülke bazında en büyük pazarlarımız arasındaki Almanya, Fransa ve İspanya'da da yüzde 42'ye varan oranlarda artış kaydettik. ABD'ye yönelik ihracat artışı da yine yüzde 86 gibi yüksek bir oranda gerçekleşti." ifadesini kullandı.



Binek otomobil ihracatı yüzde 31 arttı

Ekim ayı ihracatına mal grupları bazında bakıldığında, binek otomobil ihracatı yüzde 31 yükselerek, 1 milyar 85 milyon dolara ulaşırken, otomotiv yan sanayi ihracatı yüzde 18'lik artışla 915 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 6,5'lik yükselişle 449 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde otobüs-minibüs-midibüs ihracatı ise yüzde 2 azalarak 143 milyon dolar oldu.



Almanya'ya ihracat yüzde 2, ABD'ye ihracat yüzde 86 arttı

Ülke bazında en büyük pazar olarak ilk sırada yer alan Almanya'ya ihracat ekim ayında yüzde 2 artışla 418 milyon dolara yükseldi. İkinci büyük pazar olan Fransa'ya yüzde 29 artışla 290 milyon dolarlık, üçüncü büyük pazar İtalya'ya ise yüzde 3 azalışla 271 milyon dolarlık ihracat yapıldı.



Ekimde İspanya'ya ihracat yüzde 42, ABD'ye yüzde 86, Slovenya'ya yüzde 39, Polonya'ya yüzde 32, Romanya'ya yüzde 37 arttı. Portekiz'e ihracat yüzde 10 azaldı.