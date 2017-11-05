Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Koçarlı İlçe Tarım Müdürlüğüne ziyarette bulundu.  Buradan köy kahvesinde vatandaşlarla sohbet eden Fakıbaba, daha sonra bir çiftin  düğününe katıldı, ikram edilen keşkekten yedi.

Pamuk işçilerini de ziyaret eden Bakan Fakıbaba, "ucuz kırmızı et  projesine" ilişkin bir soru üzerine, bu projenin öneminin, gerçek fiyatların  tüketiciye yansıması olduğunu söyledi.Bakanlığa geldiği günden bu yana üreticilerle konuştuğunu, sorunlarını  dinlediğini dile getiren Fakıbaba, et üreticilerine karkas ette bakanlığının 25  lira alım garantisi verdiğini aktardığını ifade etti.

"REKABET ETMİYORUZ, PİYASAYI REGÜLE ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Fakıbaba, "ucuz kırmızı et projesine" farklı bir uygulamayla  katılacağını ilan eden Migros'u tebrik ederek, şunları söyledi: "Bizim amacımız dar gelirli vatandaşlarımızın, alt gelir grubunun daha  ucuz et yemesiydi. Migros'a yürekten teşekkür ediyorum. Her zaman söylüyoruz, biz  rekabet etmiyoruz. Piyasayı regüle etmeye çalışıyoruz. Piyasa tam stabil hale  geldiği zaman biz görevimizi yapmış oluyoruz. Önemli olan gerçek fiyatların  tüketiciye yansıması.

Bence her geçen gün daha iyiye gidecek. İnsanlar daha mutlu olacak.  Amacımız, bir tarafı yıkıp bir tarafı yapmak değil, her iki tarafı yapmaktır.  Bakanlık olarak görevimizi yaptığımıza inanıyorum. Bundan sonra diğer marketler  de böyle bir indirim yapar mı bilemiyorum."

Bakan Fakıbaba daha sonra İncirliova'da bir besi işletmesini, ardından  da Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü ziyaret etti.Fakıbaba'ya Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın  Milletvekili Mustafa Savaş, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, İl Jandarma Komutanı  Albay Selahattin Acara, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ile kurum müdürleri  eşlik etti.