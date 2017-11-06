Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TOKİ Başkanı Ergün Turan, bu yıl içinde 50 bin konut rakamına ulaştıklarını söyledi. 2023 yılına kadar 1 milyon 200 bin konut inşa edeceklerini belirten Turan “Bu çerçevede 2017 yılında 50 bin konutu ihale ettik. 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek için yılda yaklaşık 65 bin konut üreteceğiz. Bunları, konut sahibi olamamış dar gelirli vatandaşlarımıza sunacağız. Bu yıl da hedefimiz hedefimizi yakalamış olacağız. Sosyal konut üretim rakamı ile milletimize kaliteli ve güvenli konutlar inşa etmenin, güzel şehirlerde yaşama idealine hizmet etmenin memnuniyeti içindeyiz. Özellikle Anadolu şehirlerimizde, yeni üretim modelimiz ile mahalle kültürüne katkı sağlayan, yatay yapılaşmayı esas alan, şehirlerin yöresel çizgilerinden izler barındıran binlerce konutun inşası sürüyor.