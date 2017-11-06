Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) havacılık aparatı olduğu ileri sürülen Bora Jet geçtiğimiz aylarda başka bir iş adamına satılmıştı. İşte bu satışla ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddianın sahibi Ankara Ticaret Odası’nın eski başkanı Sinan Aygün’ün eski damadı olan Bereket Öner. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran Öner, Bora Jet’in yeni sahibi Sezgin Baran Korkmaz’la ilgili ifşaatlarda bulundu. Ergenekon sürecinde eski kayınpederi Sinan Aygün ile birlikte mağdur edildiğini ve büyük ekonomik kayıplar yaşadığını anlatan Öner, o günlerde Sezgin Baran Korkmaz isminde bir şahısla tanıştığını ve beraber iş yapmaya başladıklarını ifade etti.



ERMENİ İŞ ADAMI FİNANSE ETTİ

Ermeni asıllı bir ABD vatandaşı olan Levon Termejian’ın sahibi oldukları Termejian Finans ile irtibat kurduklarını aktaran Öner ifadesinde şunları kaydetti: Termejian ile iş yapmak amacıyla birkaç defa ABD’ye gittik. Bir ABD ziyaretimiz sırasında biz New York’tayken S.Baran Korkmaz bana ‘Sen otelde dinlen biz Levon’la Pensilvanya’ya gidip Hoca Efendi’yi ziyaret edeceğiz.’ dedi. Bu ziyaret FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz darbesinden sonraydı. Ben şoke oldum. Levon’la tanışıklığımın tesadüfi olmadığını düşündüm. Levon’la birlikte Pensilvanya’dan ertesi gün döndüler. Pensilvanya’da FETÖ’nün sarayında Gülen’in yanında bazı kişilerin kendilerine Türkiye’de bir hava yolu şirketi satın almalarını söylediğini ve kendisinin de bizim bir hava yolu şirketi alacak paramızın olmadığını söyledi. Bunun üzerine Gülen’in yanındaki şahıslar ‘Siz merak etmeyin Levon kardeşimiz size o parayı teslim edecek’ dedi.”



SATIŞ FETÖ ALDATMACASI

Savcılığa verdiği ifadede bu sürece karşı çıktığını dile getiren Öner ortağından, “Biz tüccarız, ayrıca hoca efendi iyi bir insandır” cevabı aldığını belirtti. “Türkiye’ye geldikten sonra artık bir ateşin ortasına düştüğümü anladım, bir an önce paramı alıp bu terör yapısından uzaklaşmak istedim ve zaman içinde alacaklarımı tamamladım” diyen Öner şöyle devam etti: Bu süreçte FETÖ örgütünden aranan Yalçın Ayaslı’ya ait olan Bora Jet’i satın aldığını öğrendim. Bora Jet satışı kesinlikle hileli bir hülle ile FETÖ aldatmacasıdır. FETÖ’nün Türkiye’deki hava uçuş imtiyazlarını kaybetmemek için sağ cebindekini sol cebine koyduğunu anladım. Öner’in bu iddialarının ardından Bora Jet satışıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.