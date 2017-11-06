Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fitch ve Standard and Poors(S&P), Venezuela'nın kredi notunu düşürdü. Fitch, Venezuela'nın uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notunu 'CC'den 'C'ye düşürdü. S&P de 'CCC-' olan notu 'CC'ye indirdi.

Venezuela'nın bu son kredi notu revizyonları, Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun tüm dış borç ödemeleri için yeniden finansman ve yeniden yapılandırma kararını takip ediyor. Tek taraflı yapılandırma kararı da "kabul et ya da vazgeç" niteliğiyle finans dünyasında temerrütten farksız algılanıyor.

Fitch ve S&P de olası bir temerrüde yüksek olasılık verdiklerini ifade etti.

BİR SONRAKİ VADE YAKLAŞIYOR

Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'nın yıl sonuna kadar 1,6 milyar dolar borcunun vadesi gelecek. 2018'in ajandasında da 9 milyar ödeme bulunuyor.

PDVSA'daki bir sonraki önemli ödeme ise 12 Ekim'de 30 günlük erteleme hakkı kullanılan 81 milyon dolarlık tahvile ait.

Venezuela devleti ve kamu şirketlerinin New York yasalarına tabi 49 milyar dolarlık tahvil ve emre yazılı senetleri bulunuyor. Tüm ödemelerin yeniden yapılandırılması kararı bu meblağın yanı sıra toplamda 100 ila 150 milyar dolar arasında olduğu tahmin edilen borç bakiyesinin tamamını etkileyebilir.