Suudi Arabistan’da yaşanan yolsuzluk soruşturması ve sıkılaştırma politikaları sonucunda, brent petrol fiyatları Cuma günkü kapanışa göre yüzde beşlik artışla, 2015 Temmuz ayından beri en yüksek değere ulaşarak, haftaya 62.41 dolardan işlem görürken, Batı Teksas Petrolü (WTI) haftaya 55.97 dolardan başladı.



PİYASA TURU: Petrolde tehlikeli yükseliş

09:32 Türkiye 10 yıllıkları rekorla başladı

Türkiye 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan yükselerek yüzde 12,28 ile rekor seviyede açıldı.

09:00 Borsada bugün ne bekleniyor?

BIST100 endeksi geçtiğimiz haftanın son işlem gününde yüzde 1,51 düştü, 111 bin 292'den kapandı. İşlem hacmi de 7,5 milyar lira oldu. Hafta içerisinde endeksi tarihi rekoru seans içinde 114 bin 539'a, kapanışta ise 113 bin 24'e revize oldu. İşlem hacmi rekoru da 10,05 milyar lira oldu.

Haftanın son işlem günü, ABD'de işlem gören Türkiye ETF'i yüzde 4,12 düştü, Gelişen Piyasalar ETF'inde düşüş ise yüzde 0,52'ydi.

Analistlerin yeni güne dair beklentileri şöyle:

Vakıf Yatırım

"ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam Ekim'de 261 bin ile beklentilerin altında gelse de, Eylül-Ağustos aylarının istihdam verisinin yukarı yönlü revizyonu ve işsizlik oranının %4,1'e gerilemesi olumlu karşılandı. İmalat dışı ISM verisinin de güçlü gelmesi ABD borsalarını olumlu etkiledi ve endeksler Cuma günü rekor seviyeden kapandı. Avrupa'da ise haftanın son işlem gününde Almanya ve İngiltere'de rekor seviyeler görülmesine karşın, diğer borsalardaki zayıf seyir gösterge endeksteki yükselişi sınırladı.

Yurt dışı veri akışında bugün, Almanya ve Avro Bölgesi hizmet sektörü PMI verileri ile Avro Bölgesi ÜFE verileri açıklanacak. Yurt içinde ise TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru açıklanacak. Çin ve Japonya piyasaları haftaya yatay başlarken, ABD ve Avrupa piyasalarının satıcılı başlaması beklenmektedir. Cuma günü satış baskısı gözlenen BIST tarafında ise yatay bir açılış görebiliriz."

Yatırım Finansman

"Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde satıcıların daha baskın olduğunu gördüğümüz BIST 100 endeksi günü yüzde 1.51 oranında değer kaybı ile 111.292 seviyesinden kapandı. Cuma günü etkili olan satışlar sonrasında kısa vadeli göstergelerde bozulmalar dikkat çekiyor. Yeni haftaya yatay başlamasını beklediğimiz endekste 110.500-110.300 bandını yakından izleyeceğiz. Bu destek bandının üzerinde kalındığı sürece geri çekilmeleri kısa vadeli düzeltme hareketleri olarak takip edeceğiz. 110.500 seviyesinin altında yaşanabilecek kapanış sonrasında artık kısa vadeli düşüş trendinden söz edebiliriz. Bu nedenle mevcut pozisyonları 110.500 seviyesinin altında azaltmanın yararlı olacağı kanaatindeyiz."

08:55 Global piyasalarda öne çıkanlar

Ak Yatırım analistleri, global piyasalarda öne çıkan gelişmeleri şu satırlarla değerlendirdi:

Prens Alwaleed'in Twitter, Facebook ve Citigroup'daki hisselerinin akibeti belirsiz.... Suudi Arabistan'da "rüşvet iddiaları" kapsamında 11 Prens ve çok sayıda bakan, ordu görevlileri gözaltına alındı. Bu kişilerin büyük bölümü Kral Salman ve Prens Muhammed'in reformlarına karşı durmalarıyla biliniyordu.

Tutuklananlar içerisinde yer alan ve Twitter, Facebook ve Citigroup'da ortaklığı bulunan Prens Alwaleed'in yatırımlarının akıbeti merak konusu. Haberler Suudi Arabistan hisse senedi endeksinde ilk etapta satışa yol açarken, endeks ilerleyen saatlerde gelen alımlarla %0,32 primli kapandı.

Piyasa görüşümüz... BOJ Başkanı Kuroda'nın parasal genişlemeye devam edecekleri sinyalini vermesi (%2 enflasyon hedefine bağlılık) Dolar/Yen paritesini 114 üzerinde tutarken (yeni yüksekler görülebilir), Japon ve Çin yetkililerinin bankacılık sisteminde aşırı kaldıraç kullanımının önüne geçilmesi yönünde demeçler vermeleri Asya hisse senetlerinde satıcılı açılışa neden oluyor. Bu hafta veri gündemi geçtiğimiz haftalara göre sakin seyretmeye devam ederken, Dolar/TL ve BIST100 açısından iç gündemdeki gelişmeler ve Başbakan Binali Yıldırım'ın ABD ziyareti (7-11 Kasım) takip edilecek. BIST100'de yukarı yön, Euro/Dolar'da aşağı, ABD faizlerinde ve Brent petrolde yukarı yön görüşümüzü korumaya devam ediyoruz.

Bu hafta... Geçtiğimiz haftalara göre sakin bir veri gündemine tanık olacağımız bu hafta FED ve ECB üyelerinin çeşitli seminerlerde konuşmaları, ABD Başkanı Trump'ın Asya gezisi sırasında verebileceği demeçler, Çin dış ticaret dengesi (Çarşamba) ve enflasyonu (Perşembe), Türkiye sanayi üretimi (Perşembe) ve OPEC Petrol Piyasaları Görünüm Raporu takip edilecek. İçeride ise Başbakan Binali Yıldırım'ın 7-11 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan ABD gezisi izlenecek.

Pazartesi - Fed New York Başkanı Dudley, "Lessons from the Financial Crisis" konulu seminerde konuşmacı olacak. (20:10). BOJ Başkanı Kuroda konuşma yapıyor. Avruppa bölgesi Eylül ayı hizmetler PMI verisi ile Almanya Ekim ayı fabrika siparişleri takip edilecek.

Salı - FED bankacılık regülasyonlarından sorumlu Başkan Yardımcısı Quarles (20:35) konuşma yapıyor. ECB üyeleri ve Başkan Draghi, Avrupa bankacılık sistemi ile ilgili bir seminerde konuşmacı olarak yer alıyorlar (12:00). Konuşmacılar para politikasına değinmeyebilirler, piyasa etkisi sınırlı olabilir. OPEC Global Petrol Piyasaları Görünümü raporunu basın toplantısında sunuyor (16:30). Petrol fiyatları üzerinde etkili olabilir. Global büyüme modellerimiz 51 dolardan bu yana Brent petrolde yukarı yön öngörmeye devam ediyor. Toyota Motor Corp. , BMW AG, Intesa Sanpaolo SpA, Banca Monte dei Paschi di Siena SpA karı açıklanıyor. Polonya Merkez Bankası faiz kararı yayımlanıyor.

Çarşamba - ABD Başkanı Trump Çin Başkanı Xi ile Asya ziyareti kapsamında görüşüyor. Çin Ekim ayı dış ticaret dengesi ve Türkiye Eylül ayı sanayi üretimi verileri yayımlanıyor.

Perşembe - Avrupa Komisyonu ve İngiltere arasında Brexit görüşmeleri devam ediyor. Brexit sürecinin işleyişine dair belirsizlikler, normal koşullarda güçlenmesi gereken Sterlin'e darbe vuruyor. 13:00'da Avrupa Komisyonu ekonomik büyüme tahminlerini yayımlıyor ve aynı saatlerde ECB üyeleri konuşma yapıyorlar. Meksika Merkez Bankası faiz kararı yayımlanıyor. Alt Disney, Adidas ve Siemens AG karları açıklanıyor. Çin Ekim ayı TÜFE ve ÜFE verileri takip edilecek.

Cuma - ABD "Veterans Day" nedeniyle tahvil piyasaları kapalı, hisse senedi piyasaları açık olacak. 18:00'de Kasım ayı ABD tüketici güven endeksi yayımlanıyor.

07:52 TL'de günün ilk işlemleri

Dolar/TL bu sabah ilk işlemlerde 3,8905'i test etti. Son işlem ise 3,8772'de, düşüş yüzde 0,28

Euro/TL 4,5036

Sterlin/TL de 5,0707

07:50 Petrol yükseliyor

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'daki gelişmelere yönelik endişelerle iki yıldan uzun sürenin zirvelerinde seyrediyor.

İlk işlemlerde Brent yüzde 0,32 yükselişle 62,27 dolarda. ABD ham petrolü ise yüzde 0,19 yükselişle 55,78 dolarda kalarak jeopolitik risk fiyatlamasına işaret ediyor.

Analistler, emtiadaki yükselişin devam edip etmeyeceğini, küresel risk algısına yansımaları açısından yakından izliyor.

Yükseliş, şu an için güvenli liman alımlarını tetiklemiş değil. Altın yatay, Japon Yeni ise yüzde 0,17 düşüşte.