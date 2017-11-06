Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk varlıklarında son dönemde görülen gerileme sonrasında piyasaların Merkez Bankası'ndan beklediği hamleler gelmeye başladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 'sağlıksız fiyat oluşumlarını' gerekçe göstererek rezerv opsiyonu mekanizması ve reeskont kredilerde yeni düzenlemelere gitti.

Merkez Bankası'ndan son zamanlarda Türk Lirası varlıklarda görülen fiyatlamalara ilişkin ilk hamle rezerv opsiyonu mekanizmasında gerçekleşti. Bankadan yapılan açıklamaya göre ROM kapsamında döviz imkân oranı üst sınırı yüzde 60’tan yüzde 55’e düşürüldü, tüm dilim aralıkları da 5’er puan aşağı çekildi.

Banka söz konusu değişiklik ile yaklaşık 5,3 milyar Türk lirası likiditesinin piyasadan çekileceğini ve yaklaşık 1,4 milyar doları tutarında dövizin bankaların kullanımına geçeceğini açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Son dönemde piyasalarda ekonomik temellerle uyumlu olmayan sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmektedir.

Bu durum dikkate alınarak, fiyat istikrarına ve finansal istikrara destek sağlanması maksadıyla rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkânına ilişkin üst sınır ile dilim aralıklarında değişiklik yapılmıştır.

Buna göre, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırı yüzde 60’tan yüzde 55’e düşürülmüş, tüm dilim aralıkları da 5’er puan aşağı çekilmiştir.

Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 5,3 milyar Türk lirası likiditesi piyasadan çekilecek olup, yaklaşık 1,4 milyar ABD doları tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir.

REESKONT KREDİLERİNDE DE DÜZENLEME

Rezerv opsiyon mekanizması ile birlikte Merkez Bankası sağlıksız fiyat oluşumlarının önüne geçmek adına reeskont kredilerinde de düzenlemeye gitti.

Bankadan yapılan basın duyurusuna göre 1 Şubat 2018 (dahil) tarihine kadar vadesi dolacak olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, kredinin vadesinde ödenmesi halinde, ABD doları için 3,7000, Euro için 4,3000, İngiliz Sterlini için 4,8000 kuru kullanılarak Türk lirası olarak yapılabilmesine olanak tanınması ve kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun sabitleme kurundan yüksek olması durumunda kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun esas alınmasına karar verildi.

Merkez Bankası 1 Şubat'a dek vadeli reeskont kredilerinin 5 milyar dolar civarında olduğunu belirtti.

MERKEZ'İN HAMLESİNDEN SONRA DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ

Dolar/TL ABD ve Türkiye arasında bir süredir devam eden gerilimin önümüzdeki dönemde daha da artabileceğine ilişkin endişelerle Cuma günü sert yükselmişti.



Cuma gününe 3,80'in üzerinde başlayan dolar/TL beklentilerin üzerinde enflasyon verileri ve ABD ile ilişkilere yönelik endişelerle yükselerek, akşam saatlerinde 3,89'un üzerini test etmişti.



Sabah yurtdışı piyasalarda 3,8905 ile 1 ayın zirvesini gören dolar/TL, sonrasında bankalar arası piyasada 3,88 liradan güne başladı.



Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıklara ilişkin düzenlemesiyle dolar/TL düşüşe geçerek 3,87 seviyesinin altını gördü.



Euro/TL de sabah 4,52 lirayı görmesinin ardından 4,5070 liraya indi.



Bugün Avrupa'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ve yurt içinde reel efektif döviz kuru verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,9100 ve tarihi zirvesi konumundaki 3,9422'nin direnç, 3,8400 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.