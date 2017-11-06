Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlar Kurulu değişiklik yetkisini kullanmazsa vergi ve harçlar gelecek yıl yüzde 14.47 artacak. Yeniden değerleme oranına göre vergi ve harçlarda artış yapılacak. İşte 2018'in vergi, harç ve cezaları...





PASAPORT HARCI (1 YILLIK)

1 yıllık pasaport harcı 24,5 lira artışla 193,5 lira olacak.







PASAPORT HARCI (3 YILDAN FAZLA)

3 yıldan fazla süreli pasaport harcı 633,4 lira olacak.







EHLİYET HARCI

Ehliyet harcı B sınıfı için 60 lira artarak 477 liraya yükselecek.







MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

MTV için uygulanacak yeniden değerlendirme oranı 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olarak uygulanacak.





1300 CC VE ALTI ARAÇLAR

Eski vergi: 646 TL

2018'deki vergi tutarı: 742 TL

(Ödenecek vergi tutarları 1-3 yaş arası araçları kapsıyor)





1301-1600 CC ARASI ARAÇLAR

Vergi tutarı 1035 TL'den 1293 TL'ye yükselecek.





ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ

Cep telefonlarından alınan Özel iletişim vergisi 54,6 liraya yükseldi.







KIRMIZI IŞIKTA GEÇME CEZASI

Kırmızı ışıkta geçme ve hız sınırını aşmanın cezası 30 lira artışla 236 lira olacak.







ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA CEZASI

Alkollü araç kullananlara ise ilk yakalanmalarında bin üç lira ceza uygulanacak.

İkinci kez alkollü araç kullanırken yakalananların cezası, bin 258 lira olacak.





EMNİYET KEMERİ TAKMAMA CEZASI

Emniyet kemeri takmayanlara ise, 110 lira ceza kesilecek.







ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

Çevre temizlik vergisi, yeniden değerleme oranının yarısı kadar, yüzde 7.2 oranında artırılacak.



