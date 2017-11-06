Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da Yerli Kömüre Dönüşüm Töreni'nde konuştu.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları:

7 milyon ton yerli üretim demek 7 bin kişiye istihdam demek, 700 milyon dolarlık ithalatın yerli kaynaklarla sağlanması demek.

Mesela sadece kömür meselesi değil. Özellikle ilk bugünden beri yerli ve milli kaynakları sahada nasıl uygulayabiliriz diye önemli adımlar atıyoruz.

Amacımız Türkiye'nin kömür potansiyelinin yoğun olduğu alanlarda önemli adımlar atma hususunda daha profesyonel firmalarla iyileşmesi ile ilgili çok yoğun bir mesai ortaya koyuyoruz.

Kömür tarihinde ulaşılamamış rakamlara ulaşacağız. Projelerin önünü açarak uzun vadeli bir dönüşüm oluşturacağız. AK Parti iktidarının farkı bu.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 15 yıldır nasıl bir dönüşüm gerçekleştiriyorsak önümüze bakarak mesai kaybetme lüksümüz yok. Tüm milletimize bir daha sesleniyorum bundan sonraki atacağımız adımlarla Türkiye'yi geliştirmeye devam edeceğiz.