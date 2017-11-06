Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası'nın rezerv opsiyonu mekanizmasında değişikliğe gitmesi ve reeskont kredilerinde kur düzenlemesi yapması sonrası piyasalar hareketlendi.Güne 3,88 seviyesinden başlayan dolar/TL, Merkez'in hamlesiyle birlikte 3,8452 seviyesine kadar çekildi. borsa İstanbul BIST 100 endeksi de gün içerisinde yukarı yönlü bir seyir izledi.

Piyasaların kapanış saatine yakın dolar ve borsaya pozitif etki eden bir haber daha geldi. ABD temsilcilikleri sınırlı hizmetle Türkiye'den vize işlemlerine başladı. Bu hamle sonrası borsa 115.093 seviyesine çıkarak rekor kırdı. Dolar/TL ise 3,8388 seviyesine kadar indi.Saat 17.40 itibariyle dolar/TL 3,8436, BIST 100 endeksi ise 114.046 civarında seyretti.Dolardaki düşüşe paralel bir seyir izleyen euro/TL ise 4,4533 seviyesinde yer aldı.