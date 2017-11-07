Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dow Jones Sanayi Endeksi 9,23 puanlık (yüzde 0,04) artışla 23.548,42 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 3,29 puanlık (yüzde 0,13) yükselişle 2.591,13 puana çıktı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 22,00 puan (yüzde 0,33) değer kazanarak 6.786,44 puana ulaştı.

Böylece her 3 endeks günü rekor seviyelerden tamamlamış oldu.

Kapanışta, ABD'li teknoloji devi Apple'ın hisse başına değeri yüzde 1 primle 174,25 dolara yükselirken, şirketin piyasa değeri de cuma gününde sonra tekrar 900 milyar dolara ulaştı.

ABD'li petrol sahaları hizmeti şirketi Baker Hughes'un hisseleri yüzde 8,8 artış kaydederken, petrol ve doğalgaz arama-üretim firması Chesapeake Energy'nin hisseleri yüzde 11,9 prim yaptı.

Uzmanlar, bugün yükselmeye devam eden petrol fiyatlarına işaret ederek, yatırımcıların enerji şirketlerinin hisselerine olan talebinin arttığını belirtti.

Uluslararası en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varili bugün 64,44 dolara, ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı da bugün 57,79 dolara tırmandı.