Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 2019 yılında yerli otomobilin ilk prototipini üretmeyi, 2021’de ise ticari satışını yapmayı planladıklarını belirterek, “Otomobilin standartları, motoru ve özellikleriyle ilgili girişimci grubun tercihleri belirleyici olacak. Kamu tarafı olarak, girişimci gruba her türlü desteği vereceğiz” dedi. Bakan Özlü, Bakanlığının 2018 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumunda, Türkiye’nin otomotiv üretiminde Avrupa’da 5, dünyada 15. sırada yer aldığına dikkati çekerek, otomotiv sanayisi cirosunun da gelecek 10 yıllık dönemde 2 katına çıkarılmasını hedeflediklerini bildirdi. Türkiye’nin Otomobili Projesi’yle, yurt içinde ve dünya pazarında tercih edilebilir rekabetçi araçlar üretmeyi, otomotivde güncel teknolojiyi yakalamayı, araçların parçalarını üretecek yerli tedarik sanayisini geliştirmeyi ve bu alanda güçlü bir oyuncu olmayı hedeflediklerini belirten Özlü, “Bu projeyi, otomobil markası oluşturmanın çok ötesinde değerlendiriyoruz. Bu proje, Türk sanayii, mühendisliği ve teknolojimiz açısından kaldıraç vazifesi görecek” diye konuştu.

1,7 MİLYON KİŞİYE İŞ

Bakan Özlü, 6’sı 2017 yılında olmak üzere, 304 Organize Sanayi Bölgesine (OSB) tüzel kişilik kazandırıldığını, tamamlanan OSB’ler için 2017 yılı fiyatlarıyla toplam 4,2 milyar liralık kredi kullandırıldığını ve bu projelerin tamamlanmasıyla yaklaşık 1,7 milyon kişiye istihdam imkânı sağlandığını da dile getirdi. Türkiye genelinde 26 OSB’de 32 kreş açıldığına da değinen Özlü, OSB’lerde kreş uygulamasını yaygınlaştırılarak, istihdam edilen kadın çalışan sayısının artırılacağını söyledi.