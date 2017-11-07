Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar ne kadar oldu? 7 Kasım 2017 Güncel euro döviz fiyatları haberimizde. Merkez Bankası'nın kurdaki artışa karşı açıkladığı önlemler ve ABD'nin vize yasağını kısıtlı da olsa kaldırmasıyla piyasalar dün pozitif bir seyir izledi. TCMB dün TL likiditesini sıkılaştıracak döviz likiditesini ise rahatlatacak yönde rezerv opsiyon ve reeskont kredilerine yönelik iki adım attı. Merkez'in kararının ardından dolar kuru düşüşe geçti. Ancak bu seviyelerde kalıcı olamayarak 3,87'lere yükseldi. Özellikle vize konusundaki açıklamanın geldiği akşam saat 17.00'den sonra kurdaki gerileme hızlandı. Haberle birlikte 3,87 liradan günün en düşük seviyesi olan 3,8225'e kadar inen dolar/TL yeni güne 3,84 seviyesinden başladı. Euro/TL de hareketli bir gün geçirdi ve 4,48 liradan 4,43 liraya indi. Euro/TL bu sabah 4,44 seviyesinin üzerinde işlem görüyor.



BORSA TARİHİNDE İLK KEZ 115.000 PUANIN ÜZERİNİ GÖRDÜ

BIST 100 endeksi 115.093,34 puanla gün içinde gördüğü en yüksek seviye ve yüzde 2,58'lik primle 114.165,67 puanla da kapanış rekorlarını kırdı.

09:05 Borsada bugün ne bekleniyor?

BIST100 endeksi, dün seans içi rekorunu 115 bin 93'e, kapanış rekorunu 114 bin 165'e taşıdı. BIST 100 endeksi kapanışta yüzde 2,58 değer kazandı.

ABD'de ise Türkiye ETF'i yüzde 4,22 yükseldi, Gelişen Piyaslar ETF'inde bu yükseliş yüzde 1,12'ydi.

Analistlerin yeni güne dair beklentileri şöyle:

Yatırım Finansman

"Haftaya alıcılı başlayan BİST 100 endeksinde günün genelinde yükseliş eğilimi gücünü korurken, özellikle kapanışta gelen haber akışının etkisi ile yükseliş eğiliminin hızlandığı görüldü ve endeks %2.58 oranında değer kazanımı ile 114.165'den kapanış gerçekleşti.

Güne hafif alıcılı başlamasını beklediğimiz endekste 114.500 seviyesini ara direnç olarak izleyeceğiz. Açılış sonrasında bu seviyenin aşılması halinde ise sırası ile 115.100 ve 116.300 seviyeleri sırası ile üst dirençler olarak hedef alınabilir. Yükselen kanalın üst bandı konumunda olan 116.300 seviyesine kadar yaşanabilecek hareket sonrasında kâr satışlarına dikkat edilmeli.

Endekste 113.500 ve 112.600 seviyeleri ise gün içi destekler olarak takip edilebilir."

Ziraat Yatırım

"Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde güçlü 110.500 desteğinden tepki ile karşılaşan endeks, haftanın ilk gününe alıcılı bir görüntüyle başladı. Akşama doğru ise hacimli alımlarla 115.093 ile tarihindeki en yüksek seviyeyi gördü. Kısa vadeli olarak baktığımızda yükseliş kanalı yakalayan endekste MACD saatlik grafikte "al" verdi. Bu kapsamda, güne alıcılı bir görüntüyle başlamasını beklediğimiz endeksin dünkü en yüksek seviyeyi de içerisinde barındıran 115.100 ara direncini kırıp kanal üst bandına doğru hareketlenebileceğini düşünüyoruz. Diğer yandan, olası düşüşlerde ise 113.550 yakın desteği ilk etapta takip edilebilir."

08:11 Uzak Kıta'dan yeni haber yok

Avustralya Merkez Bankası (RBA) beklenildiği gibi faiz oranını yüzde 1.5'te bıraktı.

RBA ekonominin gelecek birkaç yılda, senede yüzde üç oranında büyümesini öngörüyor. RBA, Avustralya dolarında son dönemde görülen yükselişin ekonomik büyümeyi yavaşlatacağı ve fiyat baskılarını sınırlayacağı görüşüne de yer verdi.

RBA açıklamasında, küresel ekonominin düzelmeye devam ettiği belirtildi.

RBA ayrıca enflasyonun düşük kaldığını ve bir süre böyle seyredebileceğini; istihdam piyasasının ise güçlendiğini belirtti.

08:30 Bugün neler olacak?

ECB üyeleri ve Başkan Draghi, TSİ 12:00'da Avrupa bankacılık sistemi ile ilgili bir seminerde konuşmacı olarak yer alıyorlar. Ak Yatırım'a göre konuşmacılar para politikasına değinmeyebilirler, piyasa etkisi sınırlı olabilir.

Ayrıca, 16:30'da OPEC Global Petrol Piyasaları Görünümü raporunu basın toplantısında sunacak.

FED bankacılık regülasyonlarından sorumlu Başkan Yardımcısı Quarles de 20:35'te konuşacak.

08:00 TL'de günün ilk işlemleri

Dolar/TL son iki işlem gününde 3,89 üzerini test ederken dün Merkez'in hamleleriyle başlayan düşüşe ABD ile vize konusunda olumlu gelişmelerin eklediği iyimserlikle 3,8224'ü test etti.

Bu sabah ise kotasyonlar 3,8350'de, kur yatayda. Şu ana kadarki işlem aralığı 3,8240-3,8367

Euro/TL 4,4532. Euro/TL dün 4,52'den 4,4342'ye kadar geriledi.

Sterlin/TL 5,0526.

07:50 Petrolde yükseliş devam ediyor

Petrol fiyatlarında, Suudi Arabistan'daki gelişmelere yönelik endişelerle hızlanan yükseliş sürüyor.

Geçen haftayı 62,12 dolardan tamamlayan Brent petrol, dün 64,41 doları test ettikten sonra bugün dünkü son işleme göre yüzde 0,22 yükselişle 64,17 dolarda. Günün zirvesi de şu ana kadar 64,19 dolar.

Emtianın fiyatı iki yıldan uzun sürenin zirvelerinde seyrediyor.

İlk işlemlerde Brent yüzde 0,22 yükselirken ABD ham petrolü ise yatay ve bu jeopolitik risk fiyatlamasına işaret ediyor.

Analistler, emtiadaki yükselişin devam edip etmeyeceğini, küresel risk algısına yansımaları açısından yakından izliyor.

Yükseliş, halen güvenli liman alımlarını tetiklemiş değil. Altın ve yen düşüşte