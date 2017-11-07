Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gram altın kaç lira? Çeyrek altın ne kadar oldu merak ediliyor. Altın fiyatları yeni güne düşüşle başladı. 7 Kasım altın fiyatları ne kadar? Yatırım olarak nitelendirilen altının fiyatları ve Kapalıçarşı'daki gelişmeler sürekli araştırılan konuların başında geliyor. İşte altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? sorusunun yanıtı ve 07.11.2017 altın fiyatları...Dün döviz kurlarındaki değer kayıplarına paralel gün içinde 156,5 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,42 azalışla 158 liradan tamamladı.

GRAM ALTIN

ALIŞ: 157,71

SATIŞ: 157,76

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 252,77

SATIŞ: 258,50

YARIM ALTIN

ALIŞ: 503,97

SATIŞ: 516,99

TAM ALTIN

ALIŞ:1.014,25

SATIŞ: 1.039,52

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.039,00

SATIŞ: 1.049,00

Altının gram fiyatı, bugüne yatay başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla 158,1 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 260, Cumhuriyet altını 1.057 liradan satılıyor.



Asya piyasalarında sabah saatlerinde satıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,19 azalışla 1.278,6 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatının 1.283 dolara kadar yükselmesinin ardından günü yüzde 0,9 artışla 1.281 dolardan tamamladığını belirterek, yatırımcıların, ABD Başkanı Donald Trump'ın Asya ziyaretini takip ettiğini kaydetti.



Trump'ın Japonya, Güney Kore ve Çin'le yapacağı görüşmelerle ilgili haber ve açıklamaların altın fiyatları üzerinde etkili olacağını dile belirten Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.270 doların destek, 1.295 doların direnç konumunda olduğunu ifade etti.



Memiş, altının gram fiyatının dolar/TL'ye bağlı hareketler sergilediğini ve dün ABD'den gelen vize kriziyle ilgili olumlu haberlerin dolar/TL'de düşüşlere neden olduğuna dikkati çekerek, "Akşam saatlerinde altının gram fiyatının 156,5 liraya gerilediğini gördük. Altının gram fiyatında geri çekilmelerin bugün de devam edebileceğini tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Altının gram fiyatında 156,2 liranın destek, tarihi zirve konumundaki 158,9 liranın ise direnç olduğunu ifade eden Memiş, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının da izleneceğini dile getirdi.