Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre, perşembe veya cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine bir zam daha yapılması bekleniyor. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "07-08 Kasım 2017 tarihlerinde motorin de fiyat değişikliği beklenmiyor. Benzin grubunda ise perşembe veya cuma gününden geçerli olmak üzere fiyat artışı beklenmektedir."