Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre, perşembe veya cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine bir zam daha yapılması bekleniyor. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "07-08 Kasım 2017 tarihlerinde motorin de fiyat değişikliği beklenmiyor. Benzin grubunda ise perşembe veya cuma gününden geçerli olmak üzere fiyat artışı beklenmektedir."
Benzin fiyatlarına bir zam daha bekleniyor
07.11.2017 - 10:29 | Son Güncelleme: 07.11.2017 - 10:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Perşembe veya cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine bir zam daha yapılması bekleniyor.
Etiketler : benzin,zam,motorin,
517617 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/517617.aspx
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