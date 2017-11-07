Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre, perşembe veya cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine bir zam daha yapılması bekleniyor. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "07-08 Kasım 2017 tarihlerinde motorin de fiyat değişikliği beklenmiyor. Benzin grubunda ise perşembe veya cuma gününden geçerli olmak üzere fiyat artışı beklenmektedir."