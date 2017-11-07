Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'babayiğitler' olarak adlandırdığı, Zorlu Holding, Anadolu Grubu, BMC, Turkcell ve Kıraça Holding'in birlikte yapacağı yerli Otomobile şimdiden sipariş yağıyor.

İlk olarak bedelini ödemek şartıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan sipariş verdi yerli otomobile... Daha sonra da Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı HASAN Ali Cesur, ilk üretilecek yerli otomobillerin 5 bin adedine talip olduklarını açıkladı.

Cesur, ilk üretilecek yerli otomobillerin şimdilik 5 bin adedine talip olduklarını söyleyerek, "Biz 5 bin dedik ama üyelerimizden gelecek talepler doğrultusunda bu sayının daha da artacağını düşünüyoruz. Bu süreci büyük bir dikkat ve heyecanla takip ediyoruz. 2021 yılının bir milat olacaktır ve bu anlamlı güne üyelerimizle birlikte en çok katkısı olan kurumlardan biri de biz olmak istiyoruz. Ne mutlu ki bugünleri de görebildik" dedi.

2019'da ilk prototipinin hazırlanıp, 2021'de ise yollarda olması beklenen yerli otomobil beklenenden daha fazla ilgi topladı. Diğer kurumlar da harekete geçti ve böylece sadece 3-4 günde 11 bin adedin üzerinde sipariş geldi.

İŞTE YERLİ OTOMOBİL İÇİN SİPERİŞ VERENLER

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) 5 bin adet,

Önder İş Dünyası Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÖNSİAD) 5 bin adet,

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) 1000 adet,

Mersin Girişimci İşadamları Derneği 200 adet,

Sivas Belediyesi 100 adet,

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ise şimdiden 25 adet