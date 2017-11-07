Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurt içinde yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan altın, yükseliş eğilimindeki döviz kurlarından ve son zamanlarda artan jeopolitik risklerden bulduğu destekle 3 Kasım'da tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 158,9 lirayı gördü.

2017'ye 130 lira seviyesinden başlayan, yıl içinde rekor üstüne rekor kıran gram altın, yatırımcısına geçen ay yüzde 5,6, yılın başından bu yana da yüzde 21 prim sağladı.

Konuyla ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatının yurt içi piyasalarda dolar/TL'den destek alarak bu ay tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 158,9 lirayı test ettiğini söyledi.

Memiş, altının gram fiyatındaki yükselişlerin sürpriz olmadığını ifade ederek, "Avro/dolar paritesindeki düşüşlerin dolar/TL'yi yukarı yönlü destekleyeceğini düşünüyorum. Özellikle altının gram fiyatındaki yükselişler orta vadede 165-170 lira seviyelerine kadar devam edebilir." dedi.

Altının ons fiyatının, jeopolitik ve küresel piyasalardaki siyasi risk algısından olumlu yönde etkileneceğini, yatırımcıların risk algısının artmasıyla fiziki altın talebinde bulunabileceğini kaydeden Memiş, özellikle ABD, Kuzey Kore, İran, Suriye ve Suudi Arabistan tarafından gelecek haberlerin risk algısında etkili olacağını vurguladı.

Memiş, "ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksi her ne kadar iki aydır yükselişini sürdürse de, kalıcı olup olmayacağı belli değil. Eğer ABD Başkanı Donald Trump'ın soruşturmalarla önü kesilir, Trump siyasi risklerle karşı karşıya kalırsa finans piyasaları sert tepki verebilir. Bu nedenler, altının ons fiyatını ve yurt içi piyasalarda dolar/TL'nin yükselmesine neden olabilir. Altının gram fiyatı, bu kez hem altının ons fiyatından hem de dolar/TL'den destek alabilir." ifadelerini kullandı.

"160 LİRA SEVİYESİ ÖNEMLİ"

İntegral Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı Aylin Cevizci de eylül ayından bu yana TL'nin, dolar karşısında yüzde 9 değer kaybetmesi göz önüne alındığında, gram altının bu denli yükselişinde en önemli faktörün dolar/TL'den kaynaklandığını söylemenin mümkün olduğunu vurguladı.

Cevizci, dolar/TL'nin 3,80-3,90 aralığındaki seyrini koruduğu sürece ons altına bakmak gerektiğini, altının ons fiyatının 1.290 seviyesine doğru yükselmesi halinde gram altının da yükselişini bir süre daha koruyacağını söyledi.

Gram altının şu anda 158,2 lira direnci altında bulunduğunu ve bu seviyenin iyi bir realize noktası olabileceğini belirten Cevizci, "160 lira seviyesi önemli. 160 liranın aşılması halinde stratejilerde, alımdan daha çok satım yönlü hamleler uygun olabilir. Aşağıda ise 150-156 lira aralığı alım için uygun olabilir." diye konuştu.

Ons altın için ABD Başkanı Trump'ın Asya ziyareti ile Güney Kore ve Japonya görüşmelerinden Kuzey Kore ile ilgili gelebilecek açıklamaların önem taşıdığını kaydeden Cevizci, "güvenli liman" talebini ön plana çıkarabilecek gelişmelerin altın için önemli olduğunu vurguladı.

Gram altın yatırımcısı için fırsatların 150 lira seviyesini aşması ile başladığını ifade eden Cevizci, gram altında şu anki seviyelerde alım yapmanın kısa vadeli yatırımcı için risk, uzun vadeli yatırımcı için ise fırsat olabileceğini söyledi.