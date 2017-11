Türkiye Gazetesi

İhlas Holding, Türkiye’nin son dönemde büyük atağa kalktığı enerji projelerinde aktif rol almak için önemli bir adım daha attı. Çin'in bu yıl başlattığı 'One Belt One Road' (Bir Kuşak Bir Yol) projelerinde yer almak için yakın geçmişte Pekin Hükümeti'nin resmi yetkili kurumları China Silk Road Group ve WiseWeb ile birlikte hareket etme kararı alan İhlas Holding, üçüncü anlaşmayı dünya devi Petro China’nın alt şirketi konumunda bulunan Great Wall Drilling Company ile dün imzaladı.



İhlas Holding’de düzenlenen törende, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören ve Great Wall Drilling Company Başkanı Zhongren Wang, iş birliği anlaşmasına imza attı. Törende, İhlas Silk Road Başkan Yardımcısı Cemil Ceyhan Aral, Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Eren, Great Wall Drilling Company Başkan Yardımcıları Weikang Gu ile Xiaoli Wang ve diğer yetkililer de hazır bulundu.







ÖREN: "ÜLKEYE HAYIRLI OLSUN"



İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören törende yaptığı konuşmada, “Bugün burada Çin millî petrol şirketinin bir alt kuruluşu olan Great Wall Drilling Company, kaya gazı çıkarma ve araştırma şirketiyle beraberiz. Bir süredir devam eden görüşmeler neticesinde, Türkiye’de birlikte iş yapma anlamında bir anlaşma imzalıyoruz. Bu şirket, son dönemde dünyada önemi yükselen kaya gazı çıkarma ve işleme konusunda, Çin’de ve bütün dünyada faaliyet gösteren, Shell gibi kurumlarla çalışan bir şirket. Dünya devleriyle ortaklıklar yapan ve bu konuda büyük tecrübe kazanmış bir şirket. Türkiye’nin kendi enerji kaynaklarını daha iyi kullanma anlamında attığı adımlar ve enerji ithalatı bağımlılığını aza indirme çabalarının bir parçası olarak bu anlaşmayı yapıyoruz. Biliyorsunuz, Türkiye’nin hem petrol hem de kaya gazı anlamında çeşitli araştırma faaliyetleri var. Bunlar için ciddi bütçeler ayrılıyor, ciddi çalışmalar yapılıyor. Belki de önceleri ihmal edilmiş, Türkiye’nin doğal kaynaklarına olan ilgi yeteri anlamda öne çıkarılmamış veya buna yeterli bütçeler ayrılmamış. Ama şimdi Hükümetimizin hem petrol hem doğalgaz anlamında Türkiye’nin kaynaklarını daha iyi kullanmak ve enerji bağımsızlığını gerçekleştirmek için büyük hedefleri, gayretleri var. Bugün yaptığımız anlaşma da bunun bir parçası olacak inşallah. Hem devlet hem de özel sahalarda kaya gazını, toprak altındaki kömür madenlerini veya başka sahalardaki doğalgaz kaynaklarını tespit etme, araştırma, çıkarma, işletme anlamında bu şirketle birlikte çalışacağız. Great Wall Drilling Company ve bağlı olduğu Çin devlet petrol şirketi Türkiye’de yatırım yapmaya, finans ayırıp bu projelerde ortak olmaya karar vermiş vaziyette. Bu kararın neticesinde buradalar. Yarın da Ankara’da olacaklar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı kurumlarla görüşmeler yapacaklar. İhlas’ın enerji alanındaki yatırımlarını, faaliyetlerini, atacağımız bu imzayla başlatıyoruz, hepimize hayırlı olsun. Hedefimiz, doğal ve millî zenginliklerimizi kullanılabilir enerji haline getirmektir” dedi.







WANG: “BÜYÜK KATKI SUNACAĞIZ”



Great Wall Drilling Company (GWDC) Başkanı Zhongren Wang da, Türkiye’de bulundukları ve İhlas Holding ile ortaklık anlaşması imzaladıkları için memnun olduklarını belirterek şunları söyledi: “Türkiye şu anda ülke düzeyinde, enerji kaynaklarını geliştirmek için büyük gayret gösteriyor. Çünkü enerji, dünya üzerindeki her ülke için önemlidir. Great Wall Sondaj Şirketi, Çin Ulusal Petrol Şirketi'nin uzman bir petrol servis sağlayıcısıdır. Petrol ve gaz geliştirme konusunda zengin deneyimlerimiz, büyük bir tecrübemiz var. GWDC, sadece Çin iç piyasasında değil, aynı zamanda 60 ülkede ticaret öncülüğüne sahiptir. Kaya gazı uzmanlığımız da mevcut. Kuzey Amerika'da halihazırda birçok başarılı çalışmamız var. Son yıllarda özellikle orta ve batı Çin'de, iç piyasada kaya gazı geliştirme faaliyetleri mevcuttur. Şu ana kadar GWDC, sıkı gaz, petrol ve kaya gazı geliştirme alanlarında büyük bir başarı sağlamıştır. İhracattan üretime kadar çözümler sunabiliriz. Sondaj, kuyu komplikasyonu ve kırılma konusundaki uzmanlığımız ile müşterilere maliyetleri düşürme, verimliliği artırma ve iyi ekonomik getiri elde etme konusunda yardımcı olabiliriz. Çin ve Türkiye, hem ‘Kuşak’ hem de ‘Yol’ girişimi ülkeleridir. Sadece Türkiye'nin menfaati değil, aynı zamanda Çin'in menfaati için de, Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamasına yardımcı olmak hususunda sorumluluk sahibiyiz. GWDC, Türk enerji kaynaklarının gelişimi için bir şeyler yapma şansına sahip olursa, size en iyi çözümü sağlayacağız. Türk kaya gazı gelişimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için, bakanlıklarla ve uzmanlarla daha fazla görüşme yapmak için sabırsızlanıyoruz. Kaya gazı bölgelere göre farklılıklar gösterebilir. Elde edebileceğimiz ayrıntılı bilgilerle, Türkiye'ye en ileri ve en uygun çözümleri sunabilmeyi umuyoruz. Eski bir Çin deyişiyle ‘Başlangıç, her zaman en zor kısımdır' Bugün çok başarılı bir başlangıç yaptık ve İhlas çok iyi bir ortağımız. Gelecekte büyük başarılara imza atacağız. Hepinize teşekkür ederim.”