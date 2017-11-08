Dow Jones Sanayi Endeksi 8,81 puan (yüzde 0,04) değer kazanarak 23.557,23 puana yükseldi. Standard & Poor's 500 Endeksi 0,49 puan (yüzde 0,02) düşüşle 2.590,64'dan günü tamamlarken, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 18,65 puan (yüzde 0,27) değer kaybıyla 6.767,78 puana geriledi.
Teknoloji şirketlerinden Google'ın ana kuruluşu olan Alphabet'in hisseleri yüzde 0,9 değer kazanırken, yatırım bankacılığı devi Citigroup'un hisseleri ise yüzde 1,5 düştü.
New York borsası karışık kapandı
08.11.2017 - 01:52 | Son Güncelleme: 08.11.2017 - 01:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
New York borsası günü "karışık" seyirle tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 8,81 puan (yüzde 0,04) değer kazanarak 23.557,23 puana yükseldi. Standard & Poor's 500 Endeksi 0,49 puan (yüzde 0,02) düşüşle 2.590,64'dan günü tamamlarken, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 18,65 puan (yüzde 0,27) değer kaybıyla 6.767,78 puana geriledi.
Etiketler : new york borsası,borsa,
517804 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/517804.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER