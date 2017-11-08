Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dow Jones Sanayi Endeksi 8,81 puan (yüzde 0,04) değer kazanarak 23.557,23 puana yükseldi. Standard & Poor's 500 Endeksi 0,49 puan (yüzde 0,02) düşüşle 2.590,64'dan günü tamamlarken, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 18,65 puan (yüzde 0,27) değer kaybıyla 6.767,78 puana geriledi.

Teknoloji şirketlerinden Google'ın ana kuruluşu olan Alphabet'in hisseleri yüzde 0,9 değer kazanırken, yatırım bankacılığı devi Citigroup'un hisseleri ise yüzde 1,5 düştü.