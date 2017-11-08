Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yellen, Illinois Üniversitesi Devlet ve Kamu İlişkileri Enstitüsü tarafından Washington'da düzenlenen "Paul Douglas Kamu Ahlakı Ödülleri" törenine katıldı.

Selefi Ben Bernanke ve kendisine takdim edilen ödülü alırken kısa bir konuşma yapan Yellen, kamu görevlilerinin her zaman etik standartlara uygun davranması gerektiğini ifade etti.

Başkanlık görevine veda edeceğinin belli olmasının ardından ilk kez konuşan Yellen, "Fed'in para politikasını doğru uygulamadaki etkinliği, halkın onun çıkarına çalıştığımıza güvenmesine bağlı" ifadelerini kullandı.

Yellen, Fed'in gelecek dönemdeki para politikası ve Amerikan ekonomisine yönelik herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.