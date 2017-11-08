Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan ERASLAN İSTANBUL

Geçtiğimiz yıllarda ‘tekstil bitiyor mu’ tartışmalarının yaşandığı Türkiye, şimdi moda, hız ve üretim kalitesi ile sektörde dünya liderliğine koşuyor. Son yıllarda birçok Türk markası, Afrika’dan Avrupa’ya kadar birçok ülkede yüzlerce mağaza açtı, bu ülkelerde üretim tesisleri kurdu. Aldıkları marka desteğiyle gittikleri ülkelerin yazılı ve görsel medyasında yer alan Türk markaları, ‘Made in Türkey’ imzasını güçlendirdi. Tekstilde teknoloji ve tasarıma yaptığı yatırımlarla ‘dünyanın en hızlısı’ olan Türkiye, şimdi ‘kaliteli ve hızlı’ unvanıyla birçok markanın tercihi oldu. Üstelik Zara’dan H&M’e, Le Cooper’dan Tomy Hilfiger’a, Nike’tan Berscka’ya onlarca dev marka, üretimini Türkiye’ye kaydırdı, siparişlerini artırdı. Siparişler artınca, Avrupalı devlere üretim yapan fabrikalar tam kapasiteyle çalışmaya başladı. Bu da yetmedi, aralarında Bilsar, Şahinler Holding, Yeşim Tekstil gibi devlerin bulunduğu birçok şirket hem teknoloji hem kapasite yatırımlarıyla istihdamı artırdı.



İMALATÇI KAPIŞ KAPIŞ

Konu hakkında görüşlerini aldığımız İstanbul Hazırgiyim ve Tekstil İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, Türkiye’den hem alımları hem üretim siparişleri en az yüzde 15 artan Avrupalı markaların, Türkiye’de ‘imalatçı bulamama’ sıkıntısı dahi yaşadığını ifade etti. Zara ve H&M başta olmak üzere birçok markayı Türkiye’de üreten Şahinler Holding de Avrupa’dan gelen talep artışı sebebiyle yeni yatırım yapmak durumunda kalan şirketlerden. Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, “Geçen yıl biraz düşen siparişler bu yıl âdeta patlama yaptı. Türkiye olarak hem yakınız, hem moda üretiyor hem kısa sürede teslim ediyoruz. Edirne’de 4 bin kişinin çalıştığı fabrikamızdaki kapasiteyi tam kullanıyoruz. Çorlu’ya da 1.000 kişilik istihdamla örgü ünitesi yapıyoruz” dedi.



TÜRKİYE’DEN BAŞKASI YAPAMAZ

Yılda 2,5 milyona yakın gömlek üreten Bilsar Tekstil’in Yönetim Kurulu Başkanı Selman Bilal de, ABD, Japonya ve Avrupa ülkelerinin lüks markalarına üretim yaptıklarını, siparişlerin yüzde 20 arttığını ifade ediyor. Avrupalı bir markanın sipariş verdikten 10 gün sonra teslimat istediğini, bunu Türkiye’den başka hiçbir ülkenin yapamayacağını söyleyen Bilal “Teknoloji yatırımını artırdık, kapasite artırıyoruz, eleman alıyoruz. Bu yüzde 20’lik artış istihdama da yansıyor tabii.” dedi.

KEMAL ŞAHİN: Kapasitemiz doldu yeni tesis açıyoruz

Şahinler Holding’in Türkiye, Mısır ve Bulgaristan’da 3 adet üretim tesisi bulunuyor. Mısır’da ayda 500 bin adet, Bulgaristan’da ayda 250 bin adet üretim yapan şirket, Edirne’de kurulu fabrikasında ayda, hemen hemen tamamı Zara’ya olmak üzere 100 bin ceket, 130 bin pantolon üretiyor. Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Türkiye’nin hız ve kaliteyle öne çıktığını, Avrupalı tekstilcilerin eskiden 4 hafta olarak belirledikleri teslimat süresini 3 haftaya indirdiklerini belirterek “Yetiştirdikçe daha hızlısını, moda ve tasarım ürettikçe daha iyisi talep ediyorlar. Hepsine karşılık veriyoruz ve kapasiteler doldu. Birçok şehirde yerel üreticilerle de çalışıyoruz. Edirne’de 4 bin kişinin çalıştığı fabrikamızın yanı sıra, Çorlu’da 1.000 kişilik istihdamla örme tesisi açıyoruz. İş birliklerimiz sayesinde 20 bin istihdama etki ediyoruz.” dedi. Kemal Şahin, şu anda çalıştıkları partnerlerin, yeni alıcılarla geldiğini, cazibe merkezlerine de yatırım yapabileceklerini söyledi.

SELMAN BİLAL: İstihdamda da %20 artışa sebep olacak

Avrupa, ABD ve Japonya’nın lüks markalarının siparişleri geçen yıla göre yüzde 20 arttı ve artmaya devam ediyor. Bilsar Yönetim Kurulu Başkanı Selman Bilal “Türk tekstili çok hızlı kabuk değiştiriyor. Bizden özel ürünler bekliyorlar. Çok hızlı teslimat bekliyorlar. Bunun için sisteme, makine parkına yatırım yapıyoruz. Finansman çok önemli hâle geldi. Ödemelerini 3-6 ay öteleyenler var. Burada KGF ve Eximbank kredileri imdada yetişti. Çünkü 10 günde teslimat istiyor Avrupalı. Hızlı modayı, hızlı teslim almak istiyorlar. 10 günde Çin daha siparişi onaylayamazken biz bu sürede teslim ediyoruz” dedi. Teknolojiye yatırımla daha hızlı ve daha kaliteli üretim yapacaklarını, yatırımın eleman artışını da gündeme getirdiğini söyleyen Bilal, devletin KGF kredileri başta olmak üzere, teşviklerinin çok önemli olduğunu dile getirdi.

TANRIVERDİ: ‘Cazibe’yi bekliyoruz

İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi, yerli üreticinin çok hızlı büyüdüğünü, ancak kapasite yetersizliğinin ihracatı olumsuz etkilediğini söyledi. Cazibe merkezleri için her ilde 100 başvuru olduğunu söyleyen Tanrıverdi, şunları söyledi: İnsanlar yatırım yapmak için bekliyorlar. 1,5 yıldır ‘Cazibe Merkezleri’ projesi ile yatırım bekliyorlar. Anahtar teslimi fabrika, hibe, istihdam teşviki gibi önemli teşvikler içeren bu sistemin acilen devreye girmesi gerek. Geçen yıl tekstil ihracatında yüzde 5 gerideydik. Bu kayıplarımız kapanıyor. Yılı 17 milyar dolar ihracatla kapatacağız ama Cazibe Merkezleri devreye girerse ihracat daha hızlı artacak.

Devlerin vitrini Türk malı dolu

Zara, H&M, Mothercare, Tommy Hilfiger, Naf Naf, Top Shop, Nike, GAP, Bershka, Pull&Bear, Massimo Duti, Tchibo, JC Penney, Marks&Spencer, Quiksilver, Rebok, Victoria Secret, Timberland, Lee Cooper, Fred Perry ve daha onlarca Avrupalı şirket, Türkiye’de üretim yaptırıyor. Bu markaların vitrinlerindeki ürünlerde ‘Made in Turkey’ yazıyor.