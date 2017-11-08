Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’ye yön veren CEO’lar 2018 yılı için temkinli bir iyimserliğe sahip. Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, 2017’nin Türkiye ekonomisi için olumlu bir yıl olduğunu belirterek 2018 yılını Fenerbahçe-Galatasaray derbisine benzetti. Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde gerçekleştirilen “CEO Club; CEO Agenda 2018”de konuşan Göçmen, 2018’i 2017 yılının devamı şeklinde okumak gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi: Her türlü destek ve hızlı büyümenin 2018’e de taşınacağını söylemek lazım. 2016’nın üçüncü çeyreğindeki darbe teşebbüsünün etkisini 2017 yılı rakamlarını biraz deforme ettiğini de koymak lazım. 2018 yılı Fenerbahçe-Galatasaray maçı gibi olacak benim tabirimle, sonucu, nasıl oynanacağı belli. Biraz farklılaştıran husus, yüksek enflasyon, petrol fiyatlarındaki yükselişin kalıcı olmasından kaynaklanabilecek bazı durumlar, yüksek kur ve bunun oluşturduğu ortamın da daha iyi yönetilmesi gereken bir iç pazar ve 2018 kurgulamak gerek.

2017 yılını “Brezilya dizisine” benzeten Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Yüngül de “Şimdi bir yaptığınız işi, aynı planladığınız şekilde götüremiyorsunuz. Eskiden daha uzun sürelerde değişiklik yapıyorduk, şimdi en önemli şey hıza adapte olabilmek. Her ülkede çok ciddi gizli korumacılık var. İhracatı artırmak, dış pazarlara açılmak, eskisine göre daha zor çünkü hep bir sır kalkanlar var. 1 sene önce yaptığınız stratejiyi çok dinamik tutmanız gerek. Rakamsal bazda bakıldığında hedeflerimizde çok büyük sapmalar olmadı. Dövizin istikrarlı olması en önemlisi” dedi

Kadrolar teknolojiye cevap vermeli

Kibar Holding CEO’su Tamer Saka, Türkiye’nin değişim dönüşümde en temel riskinin eğitimle ilgili problemleri aşamamak olduğunu belirterek, “Bundan 10 yıl sonra teknolojiler çok daha hızlı gelişecek, farklı noktalara gelecek, bunlara cevap veren kadroları şirketler bünyelerinde bulamayacak. Bugün bile bazı alanlarda eleman bulmakta zorlanıyoruz. Şu an bir iki pozisyon için yurt dışından kaynak getirmeye, ithalata başlamış durumdayız. Eğitim konusunda çok net adımlar atmamız gerekiyor” dedi.