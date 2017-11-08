Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi ardından tutuklanan örgütün yüksek yargı yapılanmasında “Danıştay abisi” olarak bilinen eski üye Galip Tuncar Tutar hakkında fezleke hazırlandı. Yargıtay’a gönderilen fezlekede Tutar’a, “silahlı terör örgütü yönetici olmak” ve “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamaları yöneltildi. Tutar’ın örgütün amacını gerçekleştirmek kastıyla silahlı kuvvetler içerisinde örgütün etkin olmasını sağlayıp, kamuoyunda kumpas davaları olarak bilinen davaların hazırlanmasında zemin hazırladığı ve örgüt mensupları hakkında soruşturmaların bertaraf edilmesini sağladığı anlatıldı. Ayrıca Tutar’ın yargı abisi olarak bilinen İlyas Şahin ve firari Önder Aytaç ile yüksek yargıdaki diğer isimlerle istişare kurulunda görev yaptığı ifade edildi.

Fezlekede, Tutar’ın 2013 yılında Danıştay’da görev yapan FETÖ mensuplarını İstanbul’a geziye götürdüğü ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in ABD’ye kaçmadan önce kaldığı FEM Dershanesinin en üst katını ziyaret ettiği aktarıldı.

Fezlekede, 17-25 Aralık darbe girişiminin ardından ABD’ye gidip gelen Tutar’ın bir sohbet sırasında cebinden çıkarıp örgüt mensuplarına gösterdiği 1 doları, 50 dolar veren FETÖ üyesine sattığı kaydedildi.