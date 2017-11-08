Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar/TL'de temkinli hava devam ediyor. Kur, dün ABD seansı esnasında 3.89 seviyelerine kadar çıkarken, bu sabah 3.87'nin üzerinde güne başladı.

Vize başvurularını sınırlı da olsa almaya başlayan ABD’ye Türkiye tarafından herhangi bir güvence verilmediğinin belirtilmesi ve bunun yanı sıra küresel bazda ABD Doları lehine görülen güçlenme, dolar/ TL kurunda yönü yeniden yukarı çevirdi. Dün 3.87'ye kadar çıkan kur, Amerikan seansın esnasında da 3.89'un üzerini test etti.

TL tarafında siyasi ve jeopolitik haber akışı önemli olacak. Piyasaların ABD ile ilişkiler konusunda somut adımlar görmek isteyeceğini belirten analistler, kurun daha aşağı gitmesini sağlayacak daha fazla haber akışı olmaması nedeniyle düşüşün uzun sürmediğini belirtiyor. Bu noktada yarınki Pence-Yıldırım görüşmesi bekleniyor.

Piyasalar bugün Tükiye'de açıklanacak eylül ayı sanayi üretim verisini takip edecek.

Euro/TL 4.5040'tan işlem görürken, euro/dolar 1,1599 seviyesinde yer alıyor.

Brent petrol 63.52, altının ons fiyatı da 1278.95 dolardan işlem görüyor.

08:45 Borsa İstanbul'da bugün ne bekleniyor?

BIST100 endeksi dün 7,6 milyar lira hacimle yüzde 1,66 düştü ve seansı 112 bin 271'den tamamladı.

ABD'de ise Türkiye ETF'i yüzde 3,73 geriledi. Gelişen Piyasalar ETF'inde değer kaybı yüzde 0,64'le sınırlıydı.

Analistlerin yeni güne dair beklentileri şöyle:

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"BIST güne hafif alımlarla 114.400 seviyelerinden başladı. Açılış sonrasında 114.600 üzerini test eden BİST, günün devamında ise satış baskısıyla hızla geri çekilirken, günü de gördüğü en düşük seviye olan 112.272 seviyesinden tamamladı.

Dün vergi reformuna yönelik endişeler nedeniyle ABD'de borsalar karışık bir görünümle günü kapattı. Dow Jones endeksi sınırlı yükselişle rekor tazelemeyi başarsa da, diğer endeksler düşüşler gösterdi. Dün ayrıca Avrupa borsalarında da satıcılı seyir hakimdi.

Bugün yurt içi veri takviminde sanayi üretimi verileri ön planda olacaktır. ABD ve Avrupa tarafında ise önemli bir veri akışı bulunmamaktadır. Bu sabah Çin piyasaları pozitif seyrederken, Japonya piyasalarında satışlar gözleniyor. Avrupa ve ABD piyasalarının bugüne satışlarla başlaması beklenmektedir. BİST tarafında ise bugün toparlanma arayışları ön plana çıkabilir."

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"Teknik olarak BIST100 endeksinde geri çekilmenin devamı yaşanması halinde 110,500 desteği kısa vadeli olarak takip edilebilir. Ancak olası yükselişlerde 115,000 noktasına kadar çıkış yaşanabilir"

08:43 Petrolde neler oluyor?

Petrol fiyatları Çin'in ham petrol ithalatının bir yılın en düşük seviyesine inmesinin ardından geriledi, ancak işlemciler OPEC öncülüğündeki arz kısıntısının fiyatları desteklediğini belirtiyorlar. Çin'in Ekim ayı petrol ithalatı, bugün yayımlanan gümrük verilerine göre bir önceki ay bulunduğu tarihi rekora yakın günde 9 milyon varil seviyesinden 7.3 milyon varile düştü. Brent petrolünün en yakın vadeli fiyatı yüzde 0.2 gerilemesine karşılık hafta başında gördüğü iki buçuk yılın zirvesi olan 64.65 dolara yakın seviyede bulunuyor.

08:40 Global piyasalarda öne çıkanlar

Asya borsaları Çin'de beklentilerin üzerinde büyüme kaydeden ithalatın etkisiyle 10 yılın yeni zirvesini görürken, dolar ABD'de Cumhuriyetçilerin hazırladığı vergi indirimi yasa tasarısının direnç ile karşılaştığına işaret eden haberlerin ardından değer yitirdi.

Japonya hariç MSCI Asya-Pasifik, seans başındaki kayıplarını telafi ederek yüzde 0.2 yükselişe geçti ve Kasım 2007'den bu yana en yüskek seviyeyi gördü.

ABD'nin S&P 500 endeksi vadeli kontratları Washington Post gazetesinde yer alan ve Senato'daki Cumhuriyetçilerin vergi indirimlerinin yürürlüğe giriş tarihinde bir yıl erteleme öngördüklerini belirten haberin ardından yüzde 0.2 geriledi.

08:30 TL değer kazanıyor

Dolar/TL bankalararası piyasa açılışına doğru gerilemeye başladı. 3,8892'yi test eden kur 3,8717'ye düştü ve TL dolar karşısında yüzde 0,40 değer kazanıyor.

Kapital FX'in sabah analizinde şu ifadeler yer alıyor:

"Küresel bazda USD fiyatında, ABD'de vergi reformunun ilerlemesine ilişkin bazı endişelerin hakim olmasıyla beraber baskı oluştuğu gözlemlenmektedir. Yatırımcı aynı zamanda Trump'ın Asya seyahatini de dikkatle izlemeye devam ediyor. Geçen gün ABD ile olan vize probleminin çözümünde tünelin ucunda ışık gören piyasalar, Washington'daki Türk Büyükelçiliği'nin herhangi bir garanti vermediklerini açıklamasının ardından çözümün o kadar da yakın olmayabileceği endişeleri ve ABD ve Türkiye'de süren davaların çözümü geciktirebileceği endişeleriyle negatif hareket etti ve TRY EM'lerdeki gerilemeye öncülük etti. TRY'nin hassas görünümü devam etmekle birlikte, ana bant olarak gördüğümüz 3,83 - 3,89'un direnç bölgesi test edilmektedir. 3,89'da ikili tepe oluşturma eğiliminde olan kur, bu direnci hacimli aşarsa 3,95 bir sonraki teknik dirençtir. Bu bölgeden realizasyon beklenebilir."

07:50 TL'de günün ilk işlemleri

Hafta başında 3,89'u test ettikten sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) hamleleri ve ABD-Türkiye vize sorunundaki olumlu gelişmenin etkisiyle 3,8224'e kadar gerileyen Dolar/TL yönünü yeniden yukarı çevirdi.

Dün 3,8957'yi test eden Dolar/TL, bu sabah da 3,8892'yi gördü.

Son işlem 3,8835'te, TL'nin dolar karşısında dünkü düşüşü sonrası değer kazancı yüzde 0,10

Euro/TL 4,5054

Sterlin/TL 5,1227'de. Sterlin kurunda dün TL'deki satışlar sırasında tarihi rekor 5,1245'e çıkmıştı.