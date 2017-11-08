Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT Haber ekranlarında izleyiciyle buluşan Yiğit Bulut, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Programda döviz piyasası ve özellikle dolardaki yükselişe de değinen Yiğit Bulut, doların yükselişine etki eden bazı spekülatörleri işaret ederek, şunları söyledi:

"5 YAŞINDAKİ ÇOCUK ADAM, SİZ ADAM DEĞİLSİNİZ"



"Dolar kurunu yukarı itmeye çalışıyorlar. Türkiye'den de bazı kurumlar bunu yapmanın peşinde. İnsan yemek yediği, büyüdüğü toprağa, kendisini besleyen ülkeye, bu ülkenin insanına ihanet eder mi.. O spekülasyonlara katılanlara sesleniyorum; O bastığınız her tuşta, babasını toprağa verip tabutun başında aslan gibi duran 5 yaşındaki çocuğu düşünün. O adam, siz adam değilsiniz."

"BU ÜLKE, YAPTIKLARINI GÖRECEK KAPASİTEDE"



"Onlar kendilerini biliyor. Şunu da bilsinler ki; bu ülkenin imkanları, yaptıkları her şeyi görebilme kapasitesine sahip. Yani, eskiden bu ülkede yapılan siyasi ekonomik ve diğer spekülasyonların takip edilme imkanı yoktu. Ama bugün elektronik olarak, Türkiye Cumhuriyeti devleti, her türlü manipülatif ve spkekülatif hareketi fark edecek bir düzeye sahip. Aynı zamanda bunu fark edecek bir finansal entellektüel bilgi birikimine ve zihin koduna sahip."

"2001 TÜRKİYE'SİNDE DEĞİLİZ"



"Yani 2001 Türkiye'sinde yaşamıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı elinde benzin bidonuyla para kazanacağını sananlar, unutmasınlar ki o kazandıkları paranın maliyeti çok yüksek olur."