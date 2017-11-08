Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AB'nin çökeceği fikri yıllardan beri konuşulan bir konu, ancak İngiltere'nin Brexit'i ve Katalonya'nın bağımsızlık talebi de dahil olmak üzere hiçbir gelişme geçtiğimiz gün Almanya'nın sızıdırılan çöküş raporu kadar resmi değildi.

Bizzat Savunma bakanlığuına bağlı birimlerce yaptırılan bir araştırma raporunda acil durum planı oluşturulmuş, 2040 yılında AB'nin dağılacağı öngörülmüştü. İngiltere'de bu durumu gündemine taşıdı adeta "hani bize" dedi.

"UMARIZ BİZİM DE ACİL DURUM PLANIMIZ VARDIR"



İngiliz The Guardian gazetesinde Paul Mason imzalı makalede, "Almanya'nın acil durum planı hazır, umarım bizde de vardır." sözleriyle dağılış sürecine inandığını gösterdi.

Bu çöküş için en önemli etmenin de ekonomik sebepler olduğunu belirten "Acil sorun terörizm olmasına rağmen, en önemli sebep mevcut ekonomik sistem ve yüksek göç seviyeleri ile Avrupalı nüfusunun düşüşüdür. 2015'te yaşanan Yunan krizi Brexit ile Polonya ve Macar hükümetleri ile Avrupa komisyonu arasındaki kopuşta AB'nin kendi dokusuna delik açmaya başladılar." dedi.

YENİ SAVUNMA BAKANINA ÇAĞRI



İngiliz gazeteci makalesinin sonlarında ise taciz skandalı sonrası görevinden ayrılan savunma bakanı yerine gelen Gavin Williamson için Almanya'dan sızan belgeleri inceleme önerisinde bulundu.

Mason, "İngiltere Savunma Bakanı bu sızdırılan belgeleri iyice incelemelidir. Yapması söylenen savunma harcamalarını bunlara göre ayarlamalı gerçek bir acil durum planı oluşturmalıdır." dedi