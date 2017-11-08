Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2017 yılı on aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,06 azalarak 719.095 adet olarak gerçekleşti. 2016 yılı on aylık dönemde 719.499 adet toplam pazar gerçekleşmişti.
Otomobil satışları, 2017 yılı on aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 1,09 oranında azalarak 547.109 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 553.111 adet satış yaşanmıştı.
Hafif ticari araç pazarı, 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,36 artarak 171.986 adet oldu. 2016 yılı aynı dönemde 166.388 adet satış gerçekleşmişti.
İşte 2017 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...
LAMBORGHINI - 4 adet satıldı
En çok satan modeli Huracan: 3 adet
FERRARI - 11 adet satıldı
En çok satan modeli 488 Spider: 4 adet
BENTLEY - 12 adet satıldı
En çok satan modelleri 5'er adetle Continental ve Bentayga
ASTON MARTIN - 17 adet satıldı
En çok satan modeli DB11: 13 adet
MASERATI - 49 adet satıldı
En çok satan modeli Levante: 33 adet
LEXUS - 74 adet satıldı
En çok satan modeli Lexus RX: 35 adet
DS - 89 adet satıldı
En çok satan modeli DS 4: 62 adet
INFINITI - 90 adet satıldı
En çok satan modeli Q30: 80 adet
SMART - 104 adet satıldı
En çok satan modeli FORFOUR: 74 adet
ALFA ROMEO - 267
Giulietta 257 adetle markanın en çok satan modeli.
JAGUAR - 286 adet satıldı
En çok satan modeli F Pace: 191 adet
SSANGYONG - 531
En çok satan modeli Tivoli: 176 adet
PORSCHE - 537
En çok satan modeli Macan: 313 adet
MINI - 1041
En çok satan modeli Cooper: 569 adet
MAZDA - 1067
En çok satan modeli Mazda 3: 424 adet
KARSAN - 1178
En çok satan modeli JEST: 787 adet
SUBARU - 1195
En çok satan modeli Forester: 609 adet
LAND ROVER - 1462
En çok satan modeli Range Rover Sport: 451 adet
JEEP - 1781
En çok satan modeli Renegate: 1513 adet
ISUZU - 1.844
En çok satan modeli D-Max: 1177 adet
IVECO - 1.925 adet Daily modeli
MITSUBISHI - 3027
En çok satan otomobil modeli ASX: 164 adet
En çok satan hafif ticari modeli L200: 2490 adet
VOLVO - 3106
En çok satan modeli S60: 774 adet
SUZUKI - 3118
En çok satan modeli Vitara: 2790 adet
KIA - 11.616
En çok satan otomobil modeli Sportage: 3009 adet
En çok satan hafif ticari modeli Bongo: 2784 adet
SEAT - 13.059
En çok satan modeli Leon : 8031 adet
BMW - 13.667
En çok satan modeli 5 Serisi: 5203 adet
AUDI - 16.135
En çok satan modeli Audi A4: 3598 adet
SKODA - 18479
En çok satan modeli Superb: 6482 adet
HONDA - 20355
En çok satan modeli Civic: 14951 adet
CITROEN - 20369
En çok satan otomobil modeli C-Elysee: 9864 adet
En çok satan hafif ticari modeli Berlingo: 6311 adet
NISSAN - 24996
En çok satan otomobil modeli Qashqai: 13270 adet
En çok satan hafif ticari modeli Navara: 2142 adet
MERCEDES-BENZ - 27198
En çok satan otomobil modeli C Serisi: 8492 adet
En çok satan hafif ticari modeli Sprinter: 3711 adet
PEUGEOT - 29486
En çok satan otomobil modeli 301: 11294 adet
En çok satan hafif ticari modeli Partner Tepee: 5454 adet
TOYOTA - 33526
En çok satan otomobil modeli Corolla: 18993 adet
En çok satan hafif ticari modeli Hilux: 3505 adet
OPEL - 34044
En çok satan modeli Astra: 15334 adet
DACIA - 36197
En çok satan otomobil modeli Sandero: 14081 adet
En çok satan hafif ticari modeli Dokker: 5206 adet
HYUNDAI - 40406
En çok satan otomobil modeli i20 Troy: 15040 adet
En çok satan hafif ticari modeli H-100: 2492 adet
FORD - 81467
En çok satan otomobil modeli Focus: 16688 adet
En çok satan hafif ticari modeli Courier: 21504 adet
VOLKSWAGEN - 88251
En çok satan otomobil modeli Passat: 21561 adet
En çok satan hafif ticari modeli Caddy: 7675 adet
FIAT - 89791
En çok satan otomobil modeli Egea: 32999 adet
En çok satan hafif ticari modeli Fiorino: 18617 adet
RENAULT TOPLAM 97 BİN 238 ARAÇLA BİRİNCİ SIRADA
Listenin ilk sırasında yer alan Renault, toplamda 97 bin 238 araç satış rakamına ulaştı.
En çok satan otomobil modeli Megane: 28766 adet
En çok satan hafif ticari modeli Kangoo: 7576 adet
İLK ÜÇ MARKAYA BAKIŞ
MARKA SATIŞ (BİNEK + TİCARİ)
RENAULT: 97.238 (85.239 + 11.999)
FIAT: 89.791 (47.658 + 42.133)
VOLKSWAGEN: 88.251 (66.457 + 21.794)
EN ÇOK SATAN MODELLER
Model dökümlerine göre incelendiğinde ise en çok satan 3 otomobil şunlar:
1 - FIAT EGEA - 32 bin 999 adet
2 - RENAULT MEGANE - 28 bin 766 adet
3 - RENAULT CLİO - 23 bin 995 adet
EN ÇOK SATAN TİCARİLER
En çok satan hafif ticari modeller...
1 - FORD COURİER - 21 bin 504 adet
2 - FORD TRANSİT - 20 bin 586 adet
3 - FIAT FİORİNO - 18 bin 617 adet
2017 yılı Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,58 arttı ve 70.488 adet oldu. Geçen sene 63.746 adet satış gerçekleşmişti.
Hafif Ticari Araç pazarı 2017 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,44 arttı ve 21.264 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 19.254 adet satış yaşanmıştı.
EN ÇOK TERCİH EDİLEN MOTOR 1600cc
2017 yılı Ekim sonu otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya yüzde 96,0 oranıyla yine 1600cc altındaki otomobiller 525.429 adet ile sahip oldu. Ardından yüzde 3,1 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve yüzde 0,3 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı.
2016 yılı aynı döneme göre, 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 1,2, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 2,1 ve 2000cc üstü otomobillerde ise yüzde 49,3 azalış görüldü. 2017 yılı on aylık dönemde 85kW altı 29 adet 121 Kw üstü 20 adet olmak üzere toplam 49 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.
2017 yılı Ekim ayı sonunda, 1600cc altı 324 adet, 1601cc<=1800cc (>50 kW) aralığında 2.688 adet, 1801cc-2000cc aralığında 45 adet, 2001cc-2500cc (>100KW) aralığında 187 adet, 2500cc üstü ise 8 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde toplam 3.252 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.
DİZEL SATIŞLARI YÜZDE 11,85 AZALDI
2017 yılı Ekim sonu dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 oranında azaldı. 2017 yılı Ekim sonu otomobil satış adetleri, 2016 yılı aynı dönemi ile kıyaslandığında, dizel payı yüzde 61,5’den %61,0’e (333.969 adet) geriledi.
OTOMATİK VİTES AZALDI
2017 yılı Ekim sonu otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2016 yılı aynı döneme göre yüzde 2,8 oranında arttı. 2017 yılı Ekim sonu otomobil satış adetleri geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı yüzde 57,2’den yüzde 59,5’e (325.423 adet) yükseldi.
EN ÇOK C SEGMENTİ SATTI
2017 yılı Ekim sonu otomobil pazarı segmentinin %83,1’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 51,8 pay alan C (283.295 adet) segmenti ve ardından yüzde 30,9 pay ile B (169.319 adet) segmenti ulaştı.