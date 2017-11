Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2017 yılı on aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,06 azalarak 719.095 adet olarak gerçekleşti. 2016 yılı on aylık dönemde 719.499 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2017 yılı on aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 1,09 oranında azalarak 547.109 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 553.111 adet satış yaşanmıştı.

Hafif ticari araç pazarı, 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,36 artarak 171.986 adet oldu. 2016 yılı aynı dönemde 166.388 adet satış gerçekleşmişti.

İşte 2017 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...

LAMBORGHINI - 4 adet satıldı

En çok satan modeli Huracan: 3 adet

FERRARI - 11 adet satıldı

En çok satan modeli 488 Spider: 4 adet

BENTLEY - 12 adet satıldı

En çok satan modelleri 5'er adetle Continental ve Bentayga

ASTON MARTIN - 17 adet satıldı

En çok satan modeli DB11: 13 adet

MASERATI - 49 adet satıldı

En çok satan modeli Levante: 33 adet

LEXUS - 74 adet satıldı

En çok satan modeli Lexus RX: 35 adet

DS - 89 adet satıldı

En çok satan modeli DS 4: 62 adet

INFINITI - 90 adet satıldı

En çok satan modeli Q30: 80 adet

SMART - 104 adet satıldı

En çok satan modeli FORFOUR: 74 adet

ALFA ROMEO - 267

Giulietta 257 adetle markanın en çok satan modeli.

JAGUAR - 286 adet satıldı

En çok satan modeli F Pace: 191 adet

SSANGYONG - 531

En çok satan modeli Tivoli: 176 adet

PORSCHE - 537

En çok satan modeli Macan: 313 adet

MINI - 1041

En çok satan modeli Cooper: 569 adet

MAZDA - 1067

En çok satan modeli Mazda 3: 424 adet

KARSAN - 1178

En çok satan modeli JEST: 787 adet

SUBARU - 1195

En çok satan modeli Forester: 609 adet

LAND ROVER - 1462

En çok satan modeli Range Rover Sport: 451 adet

JEEP - 1781

En çok satan modeli Renegate: 1513 adet

ISUZU - 1.844

En çok satan modeli D-Max: 1177 adet

IVECO - 1.925 adet Daily modeli

MITSUBISHI - 3027

En çok satan otomobil modeli ASX: 164 adet

En çok satan hafif ticari modeli L200: 2490 adet

VOLVO - 3106

En çok satan modeli S60: 774 adet

SUZUKI - 3118

En çok satan modeli Vitara: 2790 adet

KIA - 11.616

En çok satan otomobil modeli Sportage: 3009 adet

En çok satan hafif ticari modeli Bongo: 2784 adet

SEAT - 13.059

En çok satan modeli Leon : 8031 adet

BMW - 13.667

En çok satan modeli 5 Serisi: 5203 adet

AUDI - 16.135

En çok satan modeli Audi A4: 3598 adet

SKODA - 18479

En çok satan modeli Superb: 6482 adet

HONDA - 20355

En çok satan modeli Civic: 14951 adet

CITROEN - 20369

En çok satan otomobil modeli C-Elysee: 9864 adet

En çok satan hafif ticari modeli Berlingo: 6311 adet

NISSAN - 24996

En çok satan otomobil modeli Qashqai: 13270 adet

En çok satan hafif ticari modeli Navara: 2142 adet

MERCEDES-BENZ - 27198

En çok satan otomobil modeli C Serisi: 8492 adet

En çok satan hafif ticari modeli Sprinter: 3711 adet

PEUGEOT - 29486

En çok satan otomobil modeli 301: 11294 adet

En çok satan hafif ticari modeli Partner Tepee: 5454 adet

TOYOTA - 33526

En çok satan otomobil modeli Corolla: 18993 adet

En çok satan hafif ticari modeli Hilux: 3505 adet

OPEL - 34044

En çok satan modeli Astra: 15334 adet

DACIA - 36197

En çok satan otomobil modeli Sandero: 14081 adet

En çok satan hafif ticari modeli Dokker: 5206 adet

HYUNDAI - 40406

En çok satan otomobil modeli i20 Troy: 15040 adet

En çok satan hafif ticari modeli H-100: 2492 adet

FORD - 81467

En çok satan otomobil modeli Focus: 16688 adet

En çok satan hafif ticari modeli Courier: 21504 adet

VOLKSWAGEN - 88251

En çok satan otomobil modeli Passat: 21561 adet

En çok satan hafif ticari modeli Caddy: 7675 adet

FIAT - 89791

En çok satan otomobil modeli Egea: 32999 adet

En çok satan hafif ticari modeli Fiorino: 18617 adet

RENAULT TOPLAM 97 BİN 238 ARAÇLA BİRİNCİ SIRADA

Listenin ilk sırasında yer alan Renault, toplamda 97 bin 238 araç satış rakamına ulaştı.

En çok satan otomobil modeli Megane: 28766 adet

En çok satan hafif ticari modeli Kangoo: 7576 adet

İLK ÜÇ MARKAYA BAKIŞ



MARKA SATIŞ (BİNEK + TİCARİ)

RENAULT: 97.238 (85.239 + 11.999)

FIAT: 89.791 (47.658 + 42.133)

VOLKSWAGEN: 88.251 (66.457 + 21.794)

EN ÇOK SATAN MODELLER



Model dökümlerine göre incelendiğinde ise en çok satan 3 otomobil şunlar:

1 - FIAT EGEA - 32 bin 999 adet

2 - RENAULT MEGANE - 28 bin 766 adet

3 - RENAULT CLİO - 23 bin 995 adet

EN ÇOK SATAN TİCARİLER



En çok satan hafif ticari modeller...

1 - FORD COURİER - 21 bin 504 adet

2 - FORD TRANSİT - 20 bin 586 adet

3 - FIAT FİORİNO - 18 bin 617 adet

2017 yılı Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,58 arttı ve 70.488 adet oldu. Geçen sene 63.746 adet satış gerçekleşmişti.

Hafif Ticari Araç pazarı 2017 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,44 arttı ve 21.264 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 19.254 adet satış yaşanmıştı.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN MOTOR 1600cc



2017 yılı Ekim sonu otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya yüzde 96,0 oranıyla yine 1600cc altındaki otomobiller 525.429 adet ile sahip oldu. Ardından yüzde 3,1 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve yüzde 0,3 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı.

2016 yılı aynı döneme göre, 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 1,2, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 2,1 ve 2000cc üstü otomobillerde ise yüzde 49,3 azalış görüldü. 2017 yılı on aylık dönemde 85kW altı 29 adet 121 Kw üstü 20 adet olmak üzere toplam 49 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

2017 yılı Ekim ayı sonunda, 1600cc altı 324 adet, 1601cc<=1800cc (>50 kW) aralığında 2.688 adet, 1801cc-2000cc aralığında 45 adet, 2001cc-2500cc (>100KW) aralığında 187 adet, 2500cc üstü ise 8 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde toplam 3.252 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

DİZEL SATIŞLARI YÜZDE 11,85 AZALDI



2017 yılı Ekim sonu dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 oranında azaldı. 2017 yılı Ekim sonu otomobil satış adetleri, 2016 yılı aynı dönemi ile kıyaslandığında, dizel payı yüzde 61,5’den %61,0’e (333.969 adet) geriledi.



OTOMATİK VİTES AZALDI



2017 yılı Ekim sonu otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2016 yılı aynı döneme göre yüzde 2,8 oranında arttı. 2017 yılı Ekim sonu otomobil satış adetleri geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı yüzde 57,2’den yüzde 59,5’e (325.423 adet) yükseldi.

EN ÇOK C SEGMENTİ SATTI



2017 yılı Ekim sonu otomobil pazarı segmentinin %83,1’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 51,8 pay alan C (283.295 adet) segmenti ve ardından yüzde 30,9 pay ile B (169.319 adet) segmenti ulaştı.