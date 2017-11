Türkiye Gazetesi

A101 Üst Yöneticisi Erhan Bostan ise yaptığı açıklamada ürünlerin 7 binin üzerinde şubede satışta olacağını bildirdi.

Kasaplar ise bu gelişmeye karşı kendi politikalarından vazgeçmeyecek ve yerli üreticinin etlerini, maliyetlerine orantılı satmaya devam edecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın talimatıyla ESK'nin, market raflarında ucuz et satılmasına yönelik karkas et temini 1 Kasım itibarıyla başladı.

ESK tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda 81 ilde şubesi bulunan ve kendi satış noktalarının tamamında satış yapmayı taahhüt eden A101 ve BİM firmaları ile sözleşme imzalandı.

Vatandaşlar, ESK müdahalesiyle KDV dahil kıymanın kilogramının 29 lira ve kuşbaşının kilogramının 31 liradan satışını olumlu karşılarken, bazı zincir marketler, kasaplar ve üreticiler karara tepki gösterdi.

Etlerin söz konusu market raflarında bulunamaması piyasada soru işaretlerine neden olurken, eleştirilere, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba yanıt verdi. Fakıbaba, etlerin ESK tarafından firmalara verilmeye başlandığını, uygulama için aylık 6 bin tonluk miktar belirlediklerini dolayısıyla etlerin raflarda erken tükenmesinin normal olduğunu söyledi. Amaçlarının piyasa aktörleri ile rekabet etmek olmadığının altını çizen Fakıbaba, hedeflerinin dar gelirli vatandaşlar ile ucuz eti buluşturmak olduğunu vurguladı. Fakıbaba, piyasa oturuncaya kadar söz konusu uygulamanın devam edeceğini belirterek, gerekirse belirlenen 6 bin tonluk miktarın 10 bin tona çıkabileceğini bildirdi.

Söz konusu gelişmelerin ardından bazı zincir marketlerin et reyonlarında da düşük fiyatlar görülmeye başlandı.

A101'İN 7 BİN ŞUBESİNDEN ULAŞILABİLECEK

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan A101 Üst Yöneticisi Erhan Bostan, söz konusu etleri kendi markaları olan, "Kombinet" markası ile satışa sunduklarını ifade ederek, ürünlerin üzerinde ESK ibaresi bulunacağını kaydetti.

Bostan, ESK'nin tedariki ile aylık 2 bin-3 bin ton karkas etten elde edilecek ürün satışı hedeflendiğinin altını çizerek, ürünlerin 7 binin üzerinde şubede satışta olacağını bildirdi.

Söz konusu ürün için tüm mecralarda tanıtımlara başladıklarına dikkati çeken Bostan, "Anlaşma yeni imzalandı, hemen sonrasında karkas etler teslim alındı, et tesislerinde işlendi, en yakın bölge İstanbul olduğu için geçen cumadan itibaren İstanbul’dan başlayarak tüm Türkiye’ye yayıldı. Bu hafta sonu tüm marketlerimizde düzenli olarak bulunur hale gelecek. Şu ana kadar yaklaşık 240 ton marketlerimize indi, satıldı ya da satılmak üzere raflarda yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Bostan, ESK'nin bu uygulamasını son derece yerinde bulduklarını ifade ederek, Türkiye’nin en yaygın perakende zinciri olarak, her zaman en uygun satış fiyatına sahip olma hedeflerinin bulunduğunu vurguladı.

Türkiye'nin 81 il, 895 ilçesinde marketlerinin bulunduğuna işaret eden Bostan, "Böyle bir projede yer almamız son derece doğaldır. Bu çerçevede kırmızı etin tüm vatandaşlara ulaşması konusunda ESK ile birlikte çalışıyoruz. Diğer marketlerin de fiyat indirmesi bizim için sevindirici, her şekilde kazanan vatandaşlarımız olacak." değerlendirmesinde bulundu.

KASAPLAR SATIŞ POLİTİKASINI DEĞİŞTİRMEYECEK

Öte yandan, kırmızı et piyasasındaki sorunları masaya yatırmak ve görüşlerini dile getirmek için Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ ve beraberindeki heyet Bakan Fakıbaba'yı ziyaret etti.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Yalçındağ, et mevzusunun fiyatı yönüyle lüzumsuz yere gündem teşkil ettiğini düşündüklerini dile getirerek, "Vatandaşlar, dolmuşa bile ayda, ete verdiği paradan fazla para veriyor ancak tek konumuz et fiyatları oldu. 4 kişilik bir ailenin yılda ete verdiği para 2 bin-2 bin 500 lira civarında. Ancak Türkiye'deki enflasyonun tek nedeni et fiyatları olarak gösteriliyor." diye konuştu.

Et fiyatlarının piyasa dinamikleri ile değerlendirilmesinin daha doğru olduğunu dile getiren Yalçındağ, "Piyasalar kendi yönünü kendi belirler, bu kadar gündemde tutmanın kimseye bir faydası yok. Gönlümüzden geçen bütün halkın uygun fiyattan et yiyebilmesi ancak bunun da yolu üretimin uygun maliyetlerle yapılmasından geçiyor." dedi.

Yalçındağ, ESK tarafından marketlere temin edilen etlerin paketlenerek satışa sunulduğuna dikkati çekerek, "Halkımız, önünde işlenen eti tercih eder, oradan merak edip alan da olur ancak bizim milletimiz damak zevkine düşkün. Biz de kasap esnafı olarak müşterimizin damak zevkine uygun, yerli üreticinin yetiştirdiği hayvanlardan elde edilen etleri alıp vatandaşımıza sunuyoruz. 2010'da ithalat yapıldığında da aynı uygulamayı yapmıştık, yerli üreticinin yetiştirdiği hayvanlardan elde edilen etlerini alıp satmıştık. Bu politikamıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ESK uygulaması dışında bazı marketlerin de düşük fiyatlardan et satacaklarını beyan ettiklerine dikkati çeken Yalçındağ, şunları kaydetti:

"Onlar bin kalem mal satıyorlarsa onun içerisinde etten günde 200-300 lira zarar etmeleri bir şey ifade etmiyor. Etten elde ettiği zararı diğer ürünlerin üzerine ekleyip satabilir, bunun farkında bile olunmaz ve zararını çıkarır. Ancak biz kasap esnafı olarak sadece et ürünleri satıyoruz. Burada da bir tek güvencemiz var o da tüketicidir. Biz onların damak zevkine, esnafa olan inancına güveniyoruz. Esnafa halkımızın sahip çıkacağını biliyoruz."

Yalçındağ, görüşlerini Bakan Fakıbaba'nın ilgiyle dinlediğini dile getirerek, "Ortak noktada olduğumuz birçok yön olduğunu memnuniyetle gördük. Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Küçükbaş hayvan üretim ve tüketiminin artırılması gerekliliği gibi hemfikir olduğumuz konular var. Umarız bu işler düzelir ve etin fiyatı yerine artık faydasını konuşur oluruz." dedi.

Aile işletmelerinde koyunculuğun daha fazla desteklenmesi konusunda talepleri olduğunu ifade eden Yalçındağ, buna ilişkin de bir rapor sunduklarını, Bakanlığın aile işletmelerinin korunması ve desteklenmesine yönelik yürüttüğü yeni projeleri de olumlu karşıladıklarını ve desteklediklerini söyledi.