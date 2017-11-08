Son dakika altın fiyatları! Yükseliş eğilimindeki dolar kurunun etkisiyle tarihinde ilk kez 160,4 lirayı gören gram altın, saat 12.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 160 lira seviyesinde dengelendi.
Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesinde
08.11.2017 - 13:24 | Son Güncelleme: 08.11.2017 - 13:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika: Altının gram fiyatı 160,4 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
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