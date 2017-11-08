İspanya ile Türkiye arasında halihazırda çok iyi olan savunma sanayi alanındaki ilişkilerin başta kara hava ve deniz sistemleri işe ARGE olmak üzere tüm alanlarda daha iyi bir seviyeye taşınmasına yönelik bir niyet beyanı imzalandı.
Türkiye ile İspanya arasında iyi niyet beyanı imzalandı
08.11.2017 - 18:10 | Son Güncelleme: 08.11.2017 - 18:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye ile İspanya arasında savunma sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik iyi niyet beyanı imzalandı.
Etiketler : Türkiye ile İspanya,savunma sanayi işbirliği,
518056 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/518056.aspx
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