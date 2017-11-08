Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya ile Türkiye arasında halihazırda çok iyi olan savunma sanayi alanındaki ilişkilerin başta kara hava ve deniz sistemleri işe ARGE olmak üzere tüm alanlarda daha iyi bir seviyeye taşınmasına yönelik bir niyet beyanı imzalandı.