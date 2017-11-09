Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya uydu-uzay piyasalarına yön veren 3. Global Satshow, MÜSİAD’ın stratejik partnerliğinde ve ESOA (EMEA Satellite Operators’ Association- EMEA Uydu Operatörleri Birliği) ev sahipliğinde 9-10 Kasım tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezinde düzenlenecek. Teknoloji takipçileri, endüstri uzmanları ve girişimcileri bir araya getirecek 3. Global SatShow’da, “5G ve spektrum paylaşımı, akıllı yaşam, IoT ve M2M, yer efekt gelişmeleri, geleceğe ışınlanmak, uzay iş ekonomisi, smallsats, gelecek uzay nesilleri, fiyatlandırma eğilimleri, yeni pazarlar” konuları tartışılacak. Bölgenin en etkili ve en büyük uydu etkinliği olmaya hazırlanan fuarda Türksat 5A ve 5B uydularının ihalesini kazanan Airbus ile Türksat AŞ arasında sözleşme imza töreni gerçekleşecek. Ayrıca STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, fuarda yeni nano uydu platformu “PiriSat”ın da lansmanını gerçekleştirecek. İsmini yüzyıllar önce denizcilik dünyasının ilk kılavuz kitabını yazan Piri Reis’den alan ilk milli nano uydu PiriSat 10cm x 20cm x 35cm boyutlarından oluşuyor. Nano uydu, uzay tabanlı Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) ile gemilerin açık denizlerde ve tehlikeli sularda daha güvenli seyrüsefer gerçekleştirmelerine imkân verecek.