Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar bugün ne kadar? Dolar'da bugün ne bekleniyor? Euro kaç lira? Döviz fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Dolar dün gün içinde 3.90 üzerini test ettikten sonra kapanışa yakın 3.88 liraya inmiş akşam saatlerinde de aşağı grafiğini sürdürerek 3.86 altını gördü. Piyasaların bugünkü odak noktası Türkiye-ABD ilişkileri olmaya devam edecek. Özellikle de Başbakan Binali Yıldırım'ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile yapacağı görüşmeden gelecek haberler bekleniyor. Her ne kadar vizeler konusunda sınırlı bir yumuşama yaşansa da piyasalar gözü ikili ilişkilerin önümüzdeki dönemde iyileşme gösterip gösteremeyeceğinde.Dolar sabah 08:00'da 3.8690 TL'den el değiştiriyor.

BIST100 endeksi yüzde 0,34 düşüşle 111 bin 894'ten seansı tamamladı.

ABD'de Türkiye ETF'i yüzde 0,90 Gelişen Piyasalar ETF'i ise yüzde 0,47 yükseldi.

Analistlerin yeni güne dair beklentileri şöyle:

Ak Yatırım

"Kısa periyot için önemli destek olarak değerlendirdiğimiz 110.500-111.500 bandında beklentimiz paralelinde tutunma gerçekleşmiş durumda. Bu bölgeyi destek olarak belirtmeye devam ederken, genel anlamda 110.000 desteği üzerindeki hareketin korunması durumunda saatlik bazda olumlu teknik görünümün devamından bahsediyor olacağız. Aksi durumda zaten aşağı hareket daha da belirginleşebilecek ve ilk aşamda 108.500-107.000 bandı gündeme gelebilecektir. Bu aşamada 112750-113.000 üzerindeki bir hareket yükselişin yeniden ivme kazanmasını sağlayabilir. Bu durumda da 114.500 seviyesi tekrar hedeflenebilecektir."

08:35 Petrolde son durum

Petrol fiyatları dün geriledikten sonra OPEC ve Rusya öncülüğünde devam eden arz kısıntılarının desteğiyle bugün yatay seyrediyor. Brent ham petrol vadeli fiyatı yüzde 0,3 artışla varil başına 63,66 dolara yükseldi ancak hafta başında gördüğü iki yılın zirvesi olan 64,65 doların yaklaşık 1 dolar altında bulunuyor.

08:30 Global piyasalarda öne çıkanlar

Asya borsaları, Wall Street'deki rekor seviyede kapanışın ardından 10 yılın zirvesine yükselirken, düşük seyir izleyen Yeni Zelanda doları Merkez Bankası'nın para politikasını sıkılaştırma yanlısı açıklamalarıyla değer kazandı. Japonya hariç Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.3 artışla dün gördüğü 10 yılın zirvesine yakın. Avustralya borsası yüzde 0,4 artışla Ocak 2008'den bu yana en yüksek seviyesine yükselirken, Güney Kore'nin KOSPI endeksi yüzde 0,2 yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1,4 artışla Ocak 1992'den beri görmediği seviyeye ulaştı. Wall Street dün video oyun üreticilerinin hisselerindeki artışla yükselirken, başlıca üç endeks rekor seviyelerde kapandı.

07:45 TL'de günün ilk işlemleri

Dolar/TL dün 3,9010'u test ettikten sonra geriledi, dolar kuru bu sabah 3,8596'yı test etti. Son işlem ise 3,8672 ile Çarşamba gün sonuna yakın, yatayda.

Euro/TL 4,4880 ve Sterlin/TL 5,0805

Euro kuru dün tarihi rekorunu 4,5240'a taşımıştı. Sterlin/TL'de tarihi rekor da 5,1250 oldu.