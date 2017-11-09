Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün elektrikli otomobil üreten Tesla Motor'un CEO'su Elon Musk'ı kabul etti.

Kabulde, Falkon 9 roketiyle uzaya fırlatılacak olan Türksat 5A ve 5B uydularının yanı sıra Ortak Girişim Grubu tarafından üretilecek yerli otomobil, uzay teknolojisi, yenilenebilir enerji gibi konular üzerinde duruldu.

Türksat 5A ve 5B'nin uzaya fırlatılması için Falcon 9'un tercih edilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Musk, bu hususta en iyi hizmeti sunacaklarını vurguladı.

SpaceX, Tesla ve elektrikli otomobil de görüşmede konuşulan konular arasında yer aldı. Musk, Tesla olarak Türkiye'yi yatırım yapılabilir bir ülke olarak gördüklerine işaret etti. Musk'un ABD'den Türkiye'ye günü birlik gelişinin, sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme amaçlı olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Türksat 5A ve 5B uydularının uzaya fırlatılmasının yanı sıra elektrikli otomobil meselesi, sürdürülebilir enerji, Tesla ve SpaceX firmalarıyla Türkiye'deki firmaların yapabileceği ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişi yapıldığını söyledi.

Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmalarından derlenen 'Dünya Beşten Büyüktür' başlıklı kitabı Musk'a hediye etti.