Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emekliler, şimdiden Ocak zammına kilitlendi. Zam oranlarında 2017'nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon belirleyici olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı için, memur emeklileri ise yüzde 4'lük toplu sözleşme artışına ilaveten fark alıp alamayacağını öğrenmek için enflasyon verilerini yakından takip ediyor.



SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı, Ocak'ta, 2017 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar artırılacak. Bunun 4 aylık döneminin verisi belli oldu. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 3.43 çıktı. Yani 4 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammını yüzde 3.43 olarak gösteriyor. Buna Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileri eklenecek ve kesin zam oranı ortaya çıkacak.

FARK BEKLENİYOR

Bu verilere göre zam oranı artacak ya da azalacak. Merkez Bankası'nın yüzde 9.8'lik 2017 enflasyon tahminine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 3.69 olarak gerçekleşecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı da yüzde 3.69 olacak. Takvim hem şu ana kadar gerçekleşen enflasyon verilerine hem de Merkez Bankası'nın tahminine göre yeni maaşları hesapladı. Tablolara bakan emekliler, buradan yeni maaşları hakkında bilgi edinebilecek. Memur emeklileri için de enflasyon verileri önem kazanıyor. 6 alık enflasyona göre onlarda fark alıp almayacaklarını öğrenecek.

Bu verilere göre zam oranı artacak ya da azalacak. Merkez Bankası'nın yüzde 9.8'lik 2017 enflasyon tahminine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 3.69 olarak gerçekleşecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı da yüzde 3.69 olacak. Takvim'in haberine göre, memur emeklileri için de enflasyon verileri önem kazanıyor. 6 alık enflasyona göre onlarda fark alıp almayacaklarını öğrenecek.

İKİNCİ MAAŞTA YENİ DÖNEM

Milyonlara ikinci emeklilik imkanı getiren Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılım, KOBİ, küçük esnaf ve belediye çalışanları için de devreye girecek. 1 Ocak itibariyle 50-99 arası çalışanı olan KOBİ'ler ile mahalli idareler ve KİT çalışanları sisteme dahil olacak. 1 Temmuz 2018 itibariyle de 10-49 çalışanı olan şirketlerin çalışanlarına ikinci emeklilik kapısı aralanacak. 5-9 çalışanı olanlar ise 1 Ocak 2019'u bekleyecek. Sisteme girecek çalışanların toplam sayısı 14 milyonu bulacak. Otomatik katılımlı BES sistemine 45 yaşın altındaki çalışanlar girecek. En az brüt maaşlarının yüzde 3'ü kadar para her ay maaşlarından kesilerek sisteme aktarılacak. Çalışan isterse bu parayı artırabilecek.



