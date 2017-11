Türkiye Gazetesi

Furniture İstanbul-İstanbul Mobilya Fuarı'nın yıldızı Boydak Holding; İstikbal, Bellona ve Mondi markalarıyla son bir yılda rekor üstüne rekor kırdı. Yeni ürünleriyle fuarın yıldızı olan holding, hedefini de "Dünyada 1 numara olmak" diye belirledi.



Boydak Holding CEO'su Ertunç Laçinel, bir yılda grup olarak toplamda yüzde 48'lik bir büyüme yakaladıklarını, dünyanın her kıtasına da mağaza açtıklarını açıkladı. Laçinel'in açıklamaları şöyle:

"Grup olarak çok verimli bir yılı geride bıraktık.Biz büyümede hedefi yüzde 30 olarak belirlemiştik ama bunu çok geçtik. Bunda devletimizin KDV indiriminin büyük katkısı oldu. Toplamda yüzde 48 büyüdük. Mobilya sektöründeki markalarımız İstikbal yüzde 51, Bellona yüzde 47, Mondi yüzde 42 büyüdü. Bunun yanı sıra Formsünger yüzde 90'a yakın bir büyüme yakaladı. Boyçelik yüzde 60, Boyteks yüzde 47 büyüdü. İhracatımız yüzde 13 arttı. Çalışan sayımız 13 bine ulaştı ki, dolaylı olarak bu rakam 50 bin civarında. Ayrıca dışardan iş yapanlarla birlikte bu rakam yüzbinleri buluyor.



ÇALIŞANLARIMIZLA PAYLAŞTIK



"Bugün holdingimiz Türkiye'nin en büyük mobilya üreticisi. 2.1 milyonmetrekare üretim alanımız var ki, bunun 1.5 milyon metrekaresi kapalı alan. Türkiye'de de Avrupa'da da böyle bir üretim tesisi yok. Biz büyümemizin karşılığını çalışanlarımızla paylaştık. Biliyorsunuz toplu sözleşme ile çalışanlarımıza yüzde 13 zam yaptık. Bütün çalışanlarımızı tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırdık. Ayrıca her çalışanımızın hesabına 825 liralık bir ek gelir yatırdık."



OLMADIĞIMIZ KITA YOK. İHRACATTA HEDEF 1 MİLYAR DOLAR



"Bizim üç markamızla Türkiye'de 1700 bayimiz var. Bunu daha da artırmayı hedefliyoruz ve yurt dışı pazarlara ağırlık veriyoruz. Avrupa, Amerika, Asya, Afrika... Olmadığımız kıta yok. Çin'de de mağaza açtık.Mobilya devi ülke olan İsveç'te, İsviçre'de de var. Afrika ülkelerinde, Amerika'da var. Yurt dışında franchisingler verdik ve 205 mağazaya ulaştık. Amerika kıtasına kuzey ve güney olarak ağırlık vereceğiz. Bizim doğu Avrupa ülkelerinde ve Rusya'da üretim tesislerimiz var. Bunu Amerika'da da yapmak istiyoruz. Farklı ülkelerde montajlama tesisleriyle kendi hammaddelerimizle üretim yapacağız. Yurt dışında en önemli şey mobilyanın teslimat süresi. Biz bunu kendi tesislerimizde yaparak bu süreyi kısaltacağız. 420 milyon dolarlık ihracatımızı 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. "



HER ÜLKEYE ÖZEL MODEL



"Araştırma geliştirmeye önem veriyoruz. Argeye büyük kaynak ayırdık. Sürekli yeni modeller üzerinde çalışıyoruz. Yurt dışında daha da etkili olmak için ülkelere, hatta kişilere farklı modeller üzerinde duruyoruz. Bunu Amerika kıtasında da yapacağız. Kuzey ve güney Amerika'da da montajlama tesislerimizle ülkelere özel modelleri yapıp, piyasaya süreceğiz. Mobilyada parekende ciromuz 5.5 milyar liraya ulaştı. Bunu 10 milyar liraya çıkarmak istiyoruz. Biz grup olarak dünyada mobilyada ilk 5'teyiz. Hedefimiz dünya birinciliği."



FUARDA RAKİPLERİMİZİ GÖRDÜK



"İstanbul Mobilya Fuarı'nda yerlerimizi geniş tuttuk. Ziyaretcilerimizin ürünlerimizi rahatça incelemelerini sağlamtı buradaki amacımız. Bizim fuara katılmaktaki amacımız satış yapmak değil, yeni modellerimizi, ürünlerimizi tanıtmak. Hem de rakiplerimizi görmek açısından bir fırsat oldu. Bir yılda grup olarak önemli aşamalar kaydettik, güzel sonuçlar elde ettik. Şimdi ulaştığımız rakamları iki katına çıkarmak için çalışıyoruz. Markalarımızı dünyaya çok daha fazla tanıtacak, ülkemizin ekonomisine ve istihdama daha çok fayda sağlayacağız."