Dow Jones Sanayi Endeksi 101,42 puan (yüzde 0,43) azalarak 23.461,94 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 9,76 puan (yüzde 0,38) düşüşle 2.584,62 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 39,07 puan (yüzde 0,58) değer kaybıyla 6.750,05 puana düştü.
ABD Senatosunun hazırladığı ve bugün açıkladığı vergi reformu yasa tasarısı, ülkede kurumlar vergisi oranının yüzde 35'ten yüzde 20'ye indirilmesinin 2019'da gerçekleşmesini öngörüyor.
Uzmanlar, ABD'de şirketlerin ve yatırımcıların aylardır beklediği vergi reformunun hayata geçirilmesi durumunda borsada düşüşlerin devam edebileceği hakkında uyarıda bulunuyor.
New York borsası sert düşüşle kapandı
10.11.2017 - 01:09 | Son Güncelleme: 10.11.2017 - 01:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
New York borsası, ABD'de kurumlar vergisi oranının indirilmesinin gelecek yıl yerine 2019'da gerçekleşme ihtimalinin ortaya çıkmasıyla günü sert düşüşle tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 101,42 puan (yüzde 0,43) azalarak 23.461,94 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 9,76 puan (yüzde 0,38) düşüşle 2.584,62 puana geriledi.
Etiketler : new york borsası,borsa,
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