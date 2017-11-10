Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dow Jones Sanayi Endeksi 101,42 puan (yüzde 0,43) azalarak 23.461,94 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 9,76 puan (yüzde 0,38) düşüşle 2.584,62 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 39,07 puan (yüzde 0,58) değer kaybıyla 6.750,05 puana düştü.

ABD Senatosunun hazırladığı ve bugün açıkladığı vergi reformu yasa tasarısı, ülkede kurumlar vergisi oranının yüzde 35'ten yüzde 20'ye indirilmesinin 2019'da gerçekleşmesini öngörüyor.

Uzmanlar, ABD'de şirketlerin ve yatırımcıların aylardır beklediği vergi reformunun hayata geçirilmesi durumunda borsada düşüşlerin devam edebileceği hakkında uyarıda bulunuyor.