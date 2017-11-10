Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kredi derecelendirme kuruluşlarının tahminlerini yukarı yönlü değiştirmelerini beklediği söyledi. Yılın başında Türkiye için yüzde 2-2,5 gibi büyüme tahmini yapan, Türkiye’nin ilk çeyrekteki yüzde 5,1 büyümesinin ardından revizyona başlayan, ikinci çeyrekte de yüzde 5,2’lik büyümeyle bir revizyon daha yapan uluslararası kuruluşlardan, yeni ‘pardonlar’ bekleniyor. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci “Dünyada 7-8 tane kuruluş var. Bu 7-8 kuruluş Türkiye’nin bu seneki ekonomi performansıyla ilgili bazıları iki bazıları üç defa iyileştirme yaptılar. Yani üç defa Türkiye ile yanıldıklarını teyit ettiler. Yine tutturamayacaklar kasım sonu itibariyle bir daha yenileyecekler” dedi. Türkiye Dizayn Haftası’nın açılış ve ödül töreninde konuşan Zeybekci “Geçtiğimiz 10 yılda bildiğimiz şeyi yapmaya başladık. Bugüne kadar geldiğimiz noktada artık tıkandık. Bu tıkanma yeni fırsatların olduğu dönemdir. Artık Türkiye olarak biz başkalarının tasarladığı, dizaynının tescilini yaptırdığı ürünlerin üreticisi fason bir ülke olarak gelebileceğimiz yerin hemen hemen sonuna geldik. Bu küçümsenmeyecek bir başarıdır. Tasarım bizim için sanayimizin, ihracatımızın geleceğimizin barutudur veya enerjisidir, elektriğidir. Bu bilinçle hareket edeceğiz. Devasa bir coğrafyanın üzerindeyiz. Müthiş bir avantajımız var.” dedi.

İHRACATTA ZİRVE GELECEK

Bakan Zeybekci, bakanlığının bütçesine dair sunumunda çalışmalar ve hedefler hakkında bilgi verdi. Eximbank’ın ihracatçının hep yanında olduğunu, gelecek yıl 46 milyar dolarlık hacme ulaşacağını ve 100 milyar dolarlık ihracatın 27-28 milyar dolarını finanse edeceklerini ifade eden Zeybekci, bu yılın sonunda ihracatta tarihi zirve olan 157,6 milyar doların geçileceğini, Rusya ile kısıtlamalarda görüşmeleriin sürdüğünü ifade etti.

Gençler yıldızlara uzanın

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen Dizayn Haftası Ödül töreninde konuşan Bakan Zeybekci, Türkiye’nin artık fason üretim merkezi olmayacağını söyledi. Zeybekci “Artık böyle devam edemeyiz. Bilgiyi, tasarımı satın alan değil, üreten ülke olmalıyız.” diye konuştu. Ekonomi Bakanlığının yıllardır TİM tarafından başarılı bulunan insanları yurt dışı eğitime yollhadığını hatırlatan Zeybeci, göreve geldiği dönemde 30 olan bu sayıyı 60’a çıkarma talinatı verdiğini, geçen hafta ise bunu ne yapıp edip 100’e, 200’e, 300’e çıkarılmasını istediğini ifade etti. Devlet eliyle tasarım yapılamayacağını söyleyen Zeybekci, “Memurla bu iş olmaz. Çünkü onun ay sonunda aldığı maaş belli. Gençler sizlere diyorum ki, yıldızlara uzanın. Evet yetişemeyeceksiniz ama hep beraber yükseleceğiz, göreceksiniz.” dedi. TİM BAşkanı Mehmet Büyükekşi de küresel ticarette tasarımın önemine işaret ettiği konuşmasında şirketlere “tasarıma para harcamaktan çekinmeyin” çağrısı yaptı. Açılış konuşmalarının ardından Bakan Zeybekci ve Büyükekşi, başarılı bulunan tasarımcılara ödüllerini takdim etti. Ödül alan 60 tasarımcı arasında birçok sektörde faaliyette bulunan şirketlerin tasarımcıları yer aldı.