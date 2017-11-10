Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar ne kadar? 10 Kasım dolar euro fiyatları haberimizde. Dolar/TL son iki haftada yaşanan sert oynaklık sonrasında haftanın son işlem gününe nispeten daha sakin seyirle başladı. Yaşanan sert yükseliş hareketinin ardından dün gelen düzeltme ile bir ara 3,84'e kadar gerileyen dolar/TL dün günü 3,8650 civarında tamamladı. Kur bu sabah 3,8660 seviyesinde bulunuyor.

Euro/TL ise 4,5040 seviyesinde işlem görüyor.



Analistler, bugün ABD'de tüketici güven endeksi, İngiltere'de sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirtti. ABD ile vizeler konusunda sınırlı bir yumuşama yaşansa da, piyasalar ikili ilişkilerin önümüzdeki dönemde iyileşme gösterip gösteremeyeceğine de odaklanmış durumda...

08:52 Borsada bugün ne bekleniyor?

BIST100 endeksi dün yüzde 1,47 geriledi ve 110 bin 246'dan seansı tamamladı.

ABD'de Türkiye ETF'i yüzde 1,8 düştü. Gelişen Piyasalar ETF'i ise yüzde 0,62 düştü.

Analistlerin yeni güne dair beklentileri şöyle:

Tacirler Yatırım

"BIST 100'ün 110.700 üzerinde taban oluşumu demesi başarısız sonuçlandı. Seans içi grafiklerde dip noktasının yenilenmesi ile birlikte düşen trende girildi. Yeni oluşan düşen trendin kanal direnci 111 bin 650'den, desteği ise 109.000'den geriliyor.

109.000-111.650 ana dalgalanma bandının ara direnç noktasının 110.700 ve ara destek noktasının 109.800 olmasını bekleyebiliriz.Dünkü düşüş sonrasında bugün 110.700?e tepki denemesi olabilir. Gün için düşen trend içerisinde olduğumuz için bu tür tepkilerin satışla karşılanmasını, 109.800 ve 109.000 desteklerin kısa vadede ön plana çıkmasını bekleyebiliriz"

08:47 Petrolde son durum

ABD kaya petrol üretimindeki artış ihtimalinin fiyatları baskılamasına rağmen, petrol piyasaları devam eden arz kısıntısılarının ve yüksek talebin desteğiyle hafif değişim gösterdi.

Brent 63,79 dolar ile yatay.

08:44 Dolar Endeksi'nde son durum

Dolar, ABD Senatosu Cumhuriyetçileri'nin ortaya koyduğu vergi tasarısının kurumlar vergisi indiriminde gecikmeye neden olacağı beklentisinin oluşturduğu hayal kırıklığıyla geriledikten sonra kayıplarını toparladı. Dolar, haftalık bazda ise düşüş kaydetmeye hazırlanıyor. Dolar endeksi dün yüzde 0.36 geriledikten sonra, yüzde 0.1 artarak 94.493'e ulaştı. Haftalık olarak ise yüzde 0.5 ekside.

08:35 Vergi reformu karmaşası piyasaları vurdu

ABD Temsilciler Meclisi'nde görüşülmekte olan vergi reformunun Cunhuriyetçi senatörlerinkinden başta 1 yıl ertelemeyle öne çıkan farkları ABD borsalarına satış getirirken bu durum Asya borsalarına da sıçradı.

Nikkei225 yüzde 0,91 düştü. Kospi yüzde 0,29 düştü. Avustralya'da ise ASX200 yüzde 0,39 geriledi, Çin ve Hong Kong yatay.

Japonya hariç MSCI Asya-Pasifik'te gerileme yüzde 0,2

08:05 TL'de günün ilk işlemleri

Dolar/TL bu sabah 3,8690'da, yatay.

Dolar kuru, geçen hafta hızlanan yükselişi ardından hafta başında gevşese de Salı gününden beri 3,85 altında gün tamamlayamadı.

Gün içinde 3,85 altı görülse de son işlemler, Salı günü 3,8873 Çarşamba günü 3,8686 Perşembe günü 3,8692'den geçti.

Bugün ise şu ana kadar en düşük 3,8524 test edildi.

Euro/TL 4,5070

Sterlin/TL 5,0860