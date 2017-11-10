Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İTO Başkanı Çağlar, "415 bin üyemiz var. İstanbul iş dünyası olarak biz, 200 bin araç almayı bugünden taahhüt ediyoruz. İTO olarak, tüm iştiraklerimizle birlikte tüm araçlarımızı makam araçlarımız dahil kendi ürettiğimiz otomobillerle değiştireceğiz" dedi.

"MESELE SADECE OTOMOBİL ÜRETMEK DEĞİL"

Konuşmasında "Türkiye'nin Otomobili Projesi"ne değinen Çağlar, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin sanayi ve üretim noktasında büyük bir rüyası var: Otomobil üretmek. Biz, kendi markamızla yollarda olmak istiyoruz. Bu hayal, 1960'lı yıllardan beri içimizde bir ukde. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve koyduğu hedefle birlikte bu işte çok büyük bir yol kat ettik. Türkiye'nin uzun yıllardır hayalini kurduğu "Yerli Otomobil Projesinde" 5 babayiğit bu işi sırtlandı. Tebrik ediyorum, çok önemli bir konu. Devletimizin desteğiyle Türk iş dünyası "Bismillah" dedi. İnşallah 2021'de de kendi ürettiğimiz otomobili yollarda göreceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu projede mesele, sadece otomobil üretmek değil.

"MAKAM ARAÇLARIMIZI DA DEĞİŞTİRECEĞİZ"

O nedenle biz İTO olarak, tüm iştiraklerimizle birlikte tüm araçlarımızı makam araçlarımız dahil kendi ürettiğimiz otomobillerle değiştireceğiz. İTO'nun ortalama 415 bin üyesi var. 415 bin üyemizin 415 bin arabası yok, çok daha fazlası var. Bakın biz İTO olarak bu işi çok güzel yaparız. İstanbul iş dünyası olarak biz 200 bin araç almayı bugünden taahhüt ediyoruz. Bu 200 bin aracı alıyoruz demek, otomobil üretecek arkadaşlara müthiş bir motivasyon olur. İTO olarak biz kendilerine yazalım. Biz 200 bin araca İstanbul Ticaret Odası üyeleri olarak talibiz diyelim."