Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira haberlerine sitemizden ulaşabilirsiniz. Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 159,8 lira seviyelerinde dengelendi. Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre 0,49 değer kazancıyla 160 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,16 değer kaybıyla 159,8 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 262, Cumhuriyet altını 1.069 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde sakin bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise önceki kapanışının hemen altında 1.285,1 dolardan işlem görüyor.

Asya piyasalarında bugüne negatif başlayan altının ons fiyatında teknik açıdan 1.280 doların destek, 1.290 doların ise direnç konumunda olduğunu dile getiren uzmanlar, bu hafta yatırımcısının yüzünü güldüren altının gram fiyatında ise 157 liranın destek,160,5 liranın ise direnç konumuna geldiğini ifade etti.