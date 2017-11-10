Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

10 Kasım 2017 altın fiyatları ile ilgili merak ettikleriniz bu haberde. İstanbul Kapalıçarşı'da 159,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 159,50 liradan, bin 50 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 68 liradan, 145 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 149 liradan, bin 26 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 46 liradan, 513 liradan alınan Yarım Ziynet 523 liradan ve 257 liradan alınan Çeyrek Ziynet 262 liradan satıldı.