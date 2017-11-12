Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bünyamin Çelik RİZE

Migros tarlaya inerek sebze-meyve alımında aracıları devre dışı bıraktı. Kooperatif ve üreticilerden 600 milyon liralık ürün temin eden Migros’un tarım ekonomisine sağladığı katkı ise yıllık 1 milyar liraya ulaştı. Hem üreticinin güçlenmesi hem de tüketicilerin uygun fiyatlarla en taze ürünlere ulaşmasının Migros’un kuruluş amacı olduğunu belirten Migros Ticaret AŞ Genel Müdür Yardımcısı Cem Rodoslu “Üretim neredeyse Migros orada. 11 adet meyve-sebze alım ve dağıtım merkezimizi, Antalya’dan Samsun’a kadar Türkiye’nin dört bir yanındaki üretim bölgelerinde, çiftçilerimize en yakın noktalara konumlandırdık. Bu depolarımızda her yıl ortalama 300 bin ton sebze-meyve işleniyor. Bu hacimle Türkiye’nin en büyük meyve-sebze alımı yapan perakendecisiyiz. Yıllık alım tutarımız 1 milyar TL’ye yaklaşıyor” dedi.

Çiftçiye alım garantisi sağlamanın üretimi destekleyen bir diğer önemli konu olduğunu vurgulayan Rodoslu “Biz meyve-sebzede temin ettiğimiz ürünlerin yüzde 60’ını doğrudan üretici ve kooperatiflerden alıyoruz. Bu da bize yüzde 7’lik maliyet avantajı sağlıyor. Yılda 15 bine yakın üreticiye ulaşıyor ve standartlara uygun ürünlerine alım garantisi veriyoruz. Üretim ve lojistikte yaşanan firelerin önüne geçmek ve üreticinin üzerindeki yükü azaltmak için gerekli görüldüğünde kasalama, paketleme ve dağıtım işlemlerinin tamamını üstleniyoruz. Nakliyede soğuk zinciri kırmamak için sadece frigolu araç kullanıyoruz. Soğuk hava depolarımız, soğutmalı reyonlarımız ve mistleme sistemleri ile ürünlerin tüketiciye ulaşana kadar her aşamasında teknolojinin sağladığı tüm imkanlardan yararlanıyoruz. Böylece, 30 saatte tarladan raflara yüzlerce farklı ürünü taptaze ulaştırıyoruz” diye konuştu.

650 milyon TL yatırım yapacak

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Ayhan Karayama, 1625 noktada 1 milyon çiftçinin ortaklıkları ve sermayeleri ile çalıştıklarını dile getirdi. Karayaman “2016 yılında çiftçilerimizden 350 bin ton ürünü, 2017 yılı ilk 10 ayında ise 388 bin ton ürünü üreticilerimizden almış bulunuyoruz. Yaş sebze ve meyve kategorisinde ise yaklaşık 50 farklı ürünü, ülke genelinde yaklaşık 350 adet Üretici Örgütü Belgesi sahibi kooperatiften alıyoruz” dedi. 7,5 milyar TL’lik kredi kullanımı ile 11 milyarlık ciroya ulaştıklarını aktaran Karayama, “Bu yıl 650 milyon TL’lik yeni yatırım planlıyoruz. Pirinç, ayçiçeği zeytinyağı, kolonya gibi ürünleri paketleyip Migros marketlere tedarik edeceğiz. İsot ile ilgili bir tesis kurma planımız var. Adıyaman’da bademe ilişkin bir çalışma yapacağız” diye konuştu.