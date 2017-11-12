Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uşak programı kapsamında İzmir - Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi Banaz - Eşme Hattı şantiye sahasında incelemelerde bulunan Bakan Arslan, yetkililerden projede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Şantiye sahasında gazetecilere açıklama yapan Arslan, ülke genelinde başlattıkları yüksek hızlı tren seferberliğinin başarılı şekilde sürdüğünü bildirdi.

"Yaklaşık 40 milyon yolcu taşındı"

Mevcut yüksek tren hatlarının yolcu kapasitesine ilişkin bilgiler paylaşan Arslan, "İşletmeye alınan bin 213 kilometrelik yüksek hızlı tren hattında bu güne kadar yaklaşık 40 milyon yolcu taşındı." dedi.



Bakan Arslan, Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya yüksek hızlı tren hatlarının dışında tüm yurdu yüksek hızlı tren ağı ile örmek istediklerini belirterek, şunları ifade etti:

"Bu kapsamda Ankara-Polatlı- Afyonkarahisar-Uşak üzerinden Manisa ve İzmir'e ulaşacak yüksek hızlı tren projemiz sürüyor. Ankara -İzmir arası mevcut konvansiyonel tren hattımız 824 kilometre uzunluğunda, bunu yüksek hızlı trenle 624 kilometreye düşüreceğiz. Ankara'dan Polatlı'ya kadar olan kısmı zaten hazır, Polatlı sonrası 508 kilometre hat yaparak yolu İzmir'e uzatmış olacağız. Polatlı -İzmir arası hatta toplam uzunluğu 35 kilometre olan 43 tünel, 22 kilometre uzunluğa sahip 56 viyadük olacak, 100 milyon metreküp kazı 50 milyon metre küp dolgu yapılacak. Proje tamamlandığında 14 saat süren Ankara-İzmir arası yolculuk 3,5 saate inecek. Polatlı'dan İzmir'e kadar hatta çalışmaların yüzde 25'lik ilerleme sağlandı."



Polatlı-Uşak bölümü 2019'da tamam

Ankara-İzmir yüksek hızlı tren projesinin önemine değinen Arslan, projenin Polatlı -Uşak bölümünün 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacağına işaret etti.

Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması için kararlılıkla çalıştıklarına değinen Arslan, Uşak'ın yüksek hızlı trenle önemli mesafe kat edeceğini vurguladı.

Arslan, şunları kaydetti:



"Proje tamamlandığında Uşak- İzmir arası 1,5 saat, Uşak-Ankara arası 2 saat olacak. Güzergah boyunca alt yapı ve üst yapı çalışmaları aşama aşama sürüyor. Polatlı'dan Eşme'ye kadar üst yapı ihalesini 14 Kasım'da yapıyoruz. Bunun dışında şehir merkezinden geçen 47 kilometrelik mevcut tren yolu hattımızı şehir dışına taşıyacağız. Yani tran yolunu Uşak'ta çevre yolu haline getireceğiz. Bu hat yüksek hızlı tren hattına paralel olarak devam edecek, 47 kilometrelik yolu 12 kilometre kısaltıp 35 kilometreye düşürmüş olacağız. Kuracağımız 140 bin metre karelik lojistik merkezi ile Uşak yılda 250 bin ton yükü taşıyan bir lojistik merkezi olacak."



Baka Arslan, daha sonra Uşak çevreyolu projesi şantiyesini ziyaret ederek yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Arslan, daha sonra 103 yaşında yaşamını yitiren Meryem Gündüz'ün Gül Camii'nde ki cenaze namazına katıldı. Arslan ardından da FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris'te şehit olan Cumhurbaşkanlığı koruma polisi İsmail Çetin adına Yücetepe Camii'nde verilen mevlide iştirak etti.