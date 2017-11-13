Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumartesi günü n11.com’un gerçekleştirdiği “11.11 Yılın En Uğurlu Kampanyası” isimli alışveriş etkinliği kapsamında 24 saatte 140 milyon liralık ürün satışı gerçekleştirildi. Türk KOBİ’lerinin online satış rekoru kırdığı kampanya çerçevesinde bir günde 660 bin ürün satıldı. Geçen yıl bir günde 65 milyon liralık satışla rekor kıran n11.com, söz konusu rakamı bu sene ilk 11 saatte yakaladı. n11.com’un 11 Kasım’a özel satışa açtığı 111 adet yeni Volkswagen Golf otomobilin 81 tanesi 60 saniye içinde tükenirken, 111 otomobilin tamamı ilk yarım saat içerisinde sahiplerini buldu. Kampanya kapsamında 20 binin üzerinde akıllı telefon, 6 ton zeytinyağı, 17 bin adet oto lastiği, 26 bin çift ayakkabı, 11 bin 500 adet parfüm, 13 bin 600 adet kitap satıldı. Toplam 140 milyon liralık cironun devlete sağladığı KDV geliri ise 22 milyon lirayı aştı.

n11.com Genel Müdürü Won Yong Jo “Bir gün süren alışveriş maratonunda tüketicileri gün boyu çeşitli sürprizlerle karşıladık. Açık pazar e-ticaret platformları arasında yeniden bir ilke imza atarak, 111 adet otomobilin satışını bu konuda bize destek veren önemli bir banka ile ilk defa online gerçekleştirdik. 11 Kasım’da sürpriz fiyatla satışa sunduğumuz 111 otomobil ilk yarım saat içerisinde sadece online ödeme yöntemleri kullanılarak satın alındı. Gelişmeye müsait yapısıyla Türkiye e-ticaret sektörü, n11.com’la büyümeye devam edecek” dedi.

Doğuş Planet İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İzi Adato da, bu yıl yeniden Türkiye’nin en büyük sanal etkinliğine ve tarihî günlük rekor e-ticaret cirosuna imza attıklarını kaydederek, gün çerisinde 140 milyon liralık satış gerçekleştirdikleri bilgisini verdi. n11.com bünyesinde yer alan işletmelerin devlete sağladığı KDV gelirinin 22 milyon lirayı aştığını aktaran Adato “n11.com’a eş zamanlı giren kullanıcı sayısı 220 binleri gördü. Kadınların da yoğun ilgi gösterdiği kampanyada kozmetik ürünleri en çok rağbet gören ürünler arasında yerini aldı” diye konuştu.

1 saatte 3 bin adet telefon

Günlük satış rakamıyla rekor tazeleyen, bir önceki yılın cirosunu iki katından fazla yükselten n11.com’da, ilk 60 dakikada 3 bin adet akıllı telefon satışına imza atılırken; kampanyaya öğle saatlerinde katılan kadın kullanıcıların kozmetik ürünlere ve kıyafetlere yoğun ilgisi gözlendi. Under Armour, n11.com üzerinden bir günde yaptığı ürün

satışıyla, açıldığı günden bu yana kendi rekorunu kırdı. Online alışveriş sitesinden satılan 11 bin 500 adet parfüm ve 10 bin 600 adet şampuan, kadınların kampanyaya olan yoğun ilgisini gözler önüne serdi. İlk 15 dakikada satılan bin adet oto lastiği ve 2 bin 500 litre motor yağı, kampanyanın ilgi çeken bir başka verisi olarak ön plana çıktı.