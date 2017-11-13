Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) Genel Müdürü Temel Kotil, Atak helikopterinin Pakistan’a satışına ilişkin “30 helikopter alma kararını verdiler ama işlemler sürüyor. Bir terslik olmazsa önümüzdeki günlerde son şeklini imzalarız” dedi. Kotil, yakın zamanda katıldıkları Tayland Savunma ve Güvenlik Fuarı ile yürüttükleri bazı projelerdeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fuarın, Uzak Doğu ülkeleriyle buluşma anlamında önemli imkân sunduğunu dile getiren Kotil, Türk Savunma Sanayii şirketleri açısından bölgeye açılmanın ciddi bir potansiyele kapı aralayacağını söyledi. Bölge ülkelerinin çeşitli savunma ihtiyaçları bulunduğuna değinen Kotil “TAI açısından baktığımızda Anka çok ilgi çekti. Onunla ilgili görüşmeler yaptık. Yine Atak helikopterine, Hürkuş’un silahlı versiyonuna ilgi vardı. Türkiye artık savunmada önemli bir oyuncu. Bu ihtiyaçların karşılanması ya da projelere katkı verilmesinde Türk şirketleri sorumluluk üstlenebilir” dedi. Kotil, Millî Muharip Uçak Projesi için de “Ocak ayında motorun yüklenicisi kim olacak, hangi firmayla çalışılacak, onlar netleşecek” açıklamasını yaptı.