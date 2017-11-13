Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ocak ve Temmuz'da maaşlar artacağı için, her ay ödenen aylığın yüzde 4'ü oranındaki ek ödemeler (vergi iadesi) de yükselecek. Bu tahminler gerçekleşirse gelirlerde 346 liraya varan artış olacak. Halen en yüksek emekli aylığı 4 bin 240 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaşı alan emekliye 169,6 lira da ek ödeme veriliyor. Emeklinin eline net maaş ve ek ödeme olarak 4 bin 409 lira 60 kuruş geçiyor.

Ocak zammı yüzde 3.69 olursa bu maaş 4 bin 396 lira 45 kuruşa, ek ödeme de 175,85 liraya çıkacak. Emeklinin geliri 4 bin 572 lira 30 kuruşa yükselecek.



Takvim'in haberine göre, Temmuz zammı da yüzde 4.02 olursa maaş 4 bin 573 lira 17 kuruşa, ek ödeme 182,92 liraya ulaşacak. Emeklinin toplam geliri 4 bin 756 lira 11 kuruşa yükselmiş olacak.