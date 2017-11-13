Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son yıllarda konut fiyatları İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerin yanı sıra Isparta, Sinop, Denizli gibi illerde de dikkat çeken bir artış gösteriyor. Konut fiyatlarındaki artışı, kentsel dönüşüm ve ulaşım projelerinin yanı sıra Körfez ülkeleri yatırımcılarının tercihleri de etkiliyor. Özellikle Yalova, Rize gibi bölgelere ilgi gösteren Körfez ülkeleri gayrimenkul yatırımcıları bu bölgelerde konut fiyatlarının artmasında etkili oluyor.

Ekim 2017 verilerine göre metrekare fiyatı en yüksek 10 il…

1. İSTANBUL

Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olan İstanbul’da satılık konut metrekare fiyatı 3 bin 778 TL olurken, satılık bir konutun fiyatı 289 bin 498 TL ile 482 bin 496 TL arasında değişiyor.

2. MUĞLA

Bodrum, Datça, Marmaris, Fethiye gibi tatil beldelerini bünyesinde barındıran Muğla, konut metrekare fiyatlarının en yüksek olduğu ikinci şehir oluyor. Muğla’da satılık konut metrekare fiyatı 2 bin 437 TL olurken, satılık bir konutun fiyatı 190 bin 715 TL ile 317 bin 859 TL arasında değişiyor.

3. İZMİR

Özellikle son yıllarda İstanbul’dan çok fazla göç alan İzmir’deki bu artış konut fiyatlarına da yansıyor. İzmir’de konut metrekare fiyatı 2 bin 436 TL oldu. Bölgede satılık konut fiyat ortalaması ise 260 bin TL.





4. YALOVA

Körfez ülkeleri gayrimenkul yatırımcılarının yoğun ilgi gösterdiği Yalova, hem bu ilgi hem de son yıllarda hayata geçirilen büyük ulaşım projeleriyle birlikte prim değerini arttıran bölgelerden biri oldu. Gayrimenkul yatırımcılarının dikkatini çeken Yalova’da konut metrekare fiyatları 2 bin 268 TL oldu. Bölgede satılık konut fiyatları 174 bin 549 TL ile 290 bin 915 TL arasında değişiyor.

5. ÇANAKKALE

Türkiye’nin birçok tatil beldesinin yer aldığı Çanakkale’de konut metrekare fiyatı 2 bin 317 TL olurken, buradan satın alınan bir konutun satış fiyatı 173 bin 310 TL ile 288 bin 850 TL arasında değişiyor.





6. ISPARTA

Kentsel dönüşüm çalışmalarından etkilenen şehirlerden biri de Isparta oldu. Bölgede hayata geçirilen kentsel dönüşüm projeleriyle birlikte şehirde konut metrekare fiyatları da arttı. Isparta’da Ekim 2017 rakamlarına göre konut metrekare fiyatı 1. 917 TL oldu. Şehirde satılık konut fiyatları ise 148 bin483 TL ile 247 bin 471 TL arasında değişiyor.

7. SİNOP

Konut metrekare fiyatı en yüksek iller listesinde yedinci sıradan giren Sinop, turizm hareketliliğiyle dikkat çeken bir şehir. Bunun yanı sıra bölgede son yıllarda hayata geçirilen kentsel dönüşüm çalışmaları da konut fiyatlarında etkisini gösteriyor. Şehirde konut metrekare fiyatı 1.893 TL olurken, bölgede satılık konut fiyatları 150 bin 702 TL ile 251 bin 170 TL arasında yer alıyor.

8. ANTALYA

Türkiye’nin turizm merkezi olan Antalya’da metrekare fiyatı 1.813 TL olurken, bölgedeki satılık konut ortalama fiyatı 185 bin 778 TL oldu.





9. RİZE

Gayrimenkul geliştiricilerinin dikkatini çeken bölgelerden biri olan Rize’de satılık konut metrekare fiyatı 1.765 TL olurken, şehirde satılık konut fiyatları 144 bin 884 TL ile 241 bin 474 TL arasında değişiyor.

10. DENİZLİ

Konut fiyatlarının arttığı şehirler arasında dikkat çekenlerden biri olan Denizli’de metrekare fiyatı 1.763 TL olurken, satılık konut fiyatları 143 bin 024 TL ile 238 bin 373 TL arasında değişiyor.