Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 6-9 Kasım'da Tayland'da Savunma ve Güvenlik Fuarı'na katılan TAI, Dubai Airshow'da da Ortadoğu'daki pazar etkinliğini artırmaya yönelik girişimlerde bulunuyor.

Pakistan Genelkurmay Başkan Yardımcısı'nın yanı sıra Abu Dabi Türkiye Büyükelçisi'nin ziyaret ettiği TAI şalesi, yüksek ilgi gördü.

TAI Genel Müdürü Temel Kotil, Dubai Airshow'a katılımın önemini vurgulayarak, Körfez ülkeleri nezdinde de savunma ve havacılık sektörü için iddialı olduklarını belirtti.

TAI, T-129 Atak helikopterinin gösteri uçuşu yaptığı Dubai Airshow'da, yeni iş birlikleri için de girişimlerde bulundu.

Şirket, Rus firması IRKUT ile havacılık alanında stratejik iş birliği ve ortaklık için mutabakat metni imzaladı. Buna göre, iki şirket, sivil havacılık alanında ortak dizayn ve üretim gerçekleştirecek.