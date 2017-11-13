Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde üretilen ve "Türk rokforu" olarak nitelendirilen "Divle Obruk Peyniri", belli bir standardın yakalanması için yapılacak mandırada tek elden üretilecek.

Bölgenin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Üçharman köyü, geçimini hayvancılıktan sağlıyor. Eski adı Divle olan köyde 36 metre derinliğinde 250 metre uzunluğunda, yerel halkın "obruk" ismini verdiği bir mağara bulunuyor. Birçok yerde bu tür mağaralar turizm amaçlı kullanırken Üçharman'da bu obruk yüz yıllardır "soğuk hava deposu" olarak hizmet veriyor.

Mayıs ayından itibaren Üçharman ile civarındaki köylerde koyun ve keçi sütünden geleneksel yöntemlerle yapılan peynirler özel hazırlanan kuzu ve oğlak derilerine basılıyor. Obruğa konulan peynir tulumları, yaklaşık 5 ay sonra içerideki bir bakteri sayesinde kıpkırmızı bir renk alıyor.

"Türk rokforu" olarak bilinen ve dünyanın en kaliteli peynirleri arasında gösterilen Divle Obruk Peyniri'nin gerçek değerini bulması ve markalaşması için çalışmalar devam ediyor.

Dünyadan da ilgi görmeye başlayan, geçen yıl Fransa Ulusal Hayvancılık Araştırma Enstitüsünden uzmanların, Üçharman'a gelerek incelediği peynirin, patenti ve coğrafi işareti alındı. Peynirin tek elden üretimi ve kalite standardı için de mandıra yapılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

"Bu kalitede peynir dünyada yok"

Ayrancı Kaymakamı Mustafa Türkcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Divle Obruk Peyniri'nin yaylalarda otlayan koyunlardan sağılan ve yağı alınmayan sütlerden maharetli köylü kadınlar tarafından yapıldığını söyledi.

Peyniri özel kılan diğer özelliğinin ise bekletildiği ortam olduğunu belirten Türkcan, "Köydeki obruğun kendine has özelliği var. Obruktaki bakteriler peynirde fermantasyon oluşturuyor. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Bilir tarafından yapılan araştırmada, peynirin penisilin etkisinin de olduğu ortaya çıktı. Fermantasyonla 5-6 ayda peynirimiz olgunlaşıp sofraya geliyor. Bu kalitede peynir dünyada yok." diye konuştu.

"Tesis kurulum aşamasında"

Peynirin pazar sorunun olmadığını ancak üretimde standardın olması gerektiğini dile getiren Türkcan, şöyle devam etti:

"Her aile kendi peynirini yapıyor. Bu yüzden obruğa konulan peynirin tamamı aynı kalitede olmayabiliyor. Üretim şekli yüzlerce yıldır aynı. Kalitenin korunması için proje hazırladık. Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından kabul edildi. Burada bir mandıra kuracağız. Süt burada toplanacak, bölgedeki en iyi ustalarca peynir yapılıp derilere basılacak. Bir standart yakalanacak. Şu anda tesis kurulum aşamasında. Tek elden fakat yöresel bir üretim olacak. Kuracağımız tesiste yılların birikimini, tecrübesini peynire aktaracak insanlarımız çalışacak. Patentimizi aldık. Ayrancı Belediyesi ile Karaman Ticaret ve Sanayi Odasının çalışmalarıyla coğrafi işaretimizi aldık. Ayrancı Divle Obruk Peyniri diye markamız hazır."

Türkcan, obruğuna girmeyen hiçbir peynirin Divle Obruk Peyniri olmadığının altını çizerek, sahtecilere karşı tüketicileri uyardı.

Yılda sadece 45-50 ton üretiliyor

Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı ise yılda sadece 45-50 ton arasında üretilen peynirin dünyada eşinin olmadığını vurguladı.

En büyük avantajlarının köydeki mağara olduğuna dikkati çeken Büyükkarcı, şunları kaydetti:

"Obruk, 36 metre derinliğinde 250 metre uzunluğunda doğal bir mağara. En büyük özelliği mağaradaki bakteriler. Beyaz olarak obruğa konulan deriler 5 ay sonra kıpkırmızı renk alır. Kırmızı rengi almayan deri, Divle Obruk Peyniri değildir. Obruğun en büyük özelliklerinden biri de yaz kış sıcaklığın 4 ila 6 derece arasında olması. Mağaranın 45-50 ton arasında olan kapasitesi 65-70 tona tona çıkartılabilir. Peynirler obruk adını verdiğimiz mağaradan çıkarılmaya başlandı. Şu anda obruğun yarısı boşalmış durumda. Fiyatı 65 ila 70 lira arasında değişiyor. Oldukça iyi bir rakam."

Üçharman'a peynir almaya gelen Hatice Yetkin de "Ankara'da oturuyorum. Buraya kadar peynir almaya geldim. Önceden bu peyniri çok duymuştum fakat tadına bakamamıştım. Şimdi burada ikram ettiler. Muhteşem bir lezzet. Bundan sonra sürekli alacağım." ifadelerini kullandı.