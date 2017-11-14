Dow Jones Sanayi Endeksi 17,49 puan (yüzde 0,07) artarak 23.439,70 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 2,54 puan (yüzde 0,10) kazançla 2.584,84 puandan, Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 6,66 puan (yüzde 0,10) yükselişle 6.757,60 puandan kapandı.
Analistler, hisse senedi piyasalarındaki risk iştahının ABD vergi reformuna yönelik belirsizlikler nedeniyle azaldığını ve yatırımcıların belirsizlik geçinceye kadar temkinli davranabileceğine işaret ediyor.
New York borsası sınırlı yükseldi
14.11.2017 - 02:15 | Son Güncelleme: 14.11.2017 - 02:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
New York borsasında endeksler, haftanın ilk işlem gününü sınırlı yükselişle tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 17,49 puan (yüzde 0,07) artarak 23.439,70 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 2,54 puan (yüzde 0,10) kazançla 2.584,84 puandan, Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 6,66 puan (yüzde 0,10) yükselişle 6.757,60 puandan kapandı.
Etiketler : new york borsası,borsa,
519335 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/519335.aspx
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