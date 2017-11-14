Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dow Jones Sanayi Endeksi 17,49 puan (yüzde 0,07) artarak 23.439,70 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 2,54 puan (yüzde 0,10) kazançla 2.584,84 puandan, Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 6,66 puan (yüzde 0,10) yükselişle 6.757,60 puandan kapandı.

Analistler, hisse senedi piyasalarındaki risk iştahının ABD vergi reformuna yönelik belirsizlikler nedeniyle azaldığını ve yatırımcıların belirsizlik geçinceye kadar temkinli davranabileceğine işaret ediyor.